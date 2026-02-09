Perché Spalletti ha baciato in diretta la giornalista Federica Zille dopo averle chiesto il permesso

Luciano Spalletti ha regalato un momento a sorpresa durante l'intervista a DAZN al termine di Juventus-Lazio. Bacio a sorpresa alla giornalista Federica Zille da parte del tecnico bianconero che ha fatto sorridere tutti e in primis la sua interlocutrice, rimasta spiazzata. Un gesto simpatico che arriva dopo un lungo intervento di Spalletti nato dall'episodio del presunto calcio di rigore non assegnato alla sua squadra per il fallo di Gila su Cabal.

Il bacio di Luciano Spalletti a Federica Zille

"Ti posso dare un bacio?", Spalletti abbraccia Federica Zille e le dà un bacio sulla spalla dicendo poi "Contatto, le ho dato un bacio ed è un contatto. Le fo' una carezza, è un contatto. Si parla di contatto, si dovrà vedere che tipo di contatto si ha". Una scena che ha scatenato le risate di tutti i presenti nello studio dell'emittente e probabilmente anche da casa, con la giornalista molto divertita e forse anche un pizzico imbarazzata per l'accaduto. Ma come si è arrivati a questo siparietto e perché?

Perché Spalletti ha baciato la giornalista Zille

Il discorso è nato da lontano, con Luciano Spalletti che si è lasciato andare ad un monologo sugli arbitri e sul regolamento, in cui ha sottolineato la necessità di interventi chiarificatori che non lascino troppo spazio alle interpretazioni: "Non è che si possa generalizzare: i falli di mano sono tutti falli di mano e sono tutti rigori? No. Gli step on foot sono tutti rigori? No. Il discorso è che anche stasera in campo eravamo… ventidue più uno, ventitré: l'unio non professionista è l’arbitro".

Proprio per questo Spalletti ha chiesto una riforma della classe arbitrale, che li renda professionisti: "Per cui va fatta una riforma che metta a posto anche questa classe degli arbitri. Sono troppo importanti loro dentro il campo. Sono gli unici precari di tutto lo stadio, anche quelli che lavorano intorno non lo sono… eh sì, ma è così. Devono essere professionisti tutti, tutti devono essere professionisti, perché è troppo importante quello che…". Ha poi citato come esempio il tocco di mano di Bremer costato il rigore, con la perplessità dello stesso allenatore avversario Palladino. E qui si arriva al focus del discorso, quello dell'entità del contatto, con l'episodio del bacio che ha fatto sorridere Federica Zille che ha commentato: "Mi stavo preoccupando".

Chi è Federica Zille, giornalista di DAZN

Federica Zille è uno dei volti più noti di DAZN per cui lavora sia come bordocampista sia in studio conducendo diversi programmi come Fuoriclasse e Open Var. Dopo aver lavorato a Milan TV, dal 2018 è a DAZN, con il suo impegno che si estende anche a Radio TV Serie A. Al suo attivo anche un prestigioso riconoscimento: nel 2023 ha vinto il premio Coni-Ussi come miglior giornalista sportiva Under 35.

Spalletti e l'episodio del rigore in Juventus-Lazio

Su questo Spalletti vuole chiarezza anche citando l'episodio contestato di Juve-Lazio. Si arriva così al bacio, per rafforzare la sua tesi: "Si parla di contatto, bisognerà vedere che tipo di contatto si ha. È un impatto, non è un contatto, c’è un impatto. Però la difficoltà ci sarà sempre se si crede di creare delle regole che dicono: fallo di mano, tutti rigori. Ma come tutti rigori? Non possono. Step on foot, tutti rigori? Non è così. Per cui bisogna sempre decidere, e il VAR ha la possibilità di valutare. Perché se si va così, quello di stasera è rigore tutta la vita: lui si mette di traverso, non va per i giocatori, non può scivolare così, si prende una responsabilità che poi crea un danno. Perché lui la palla dentro l’ha data per fare l’uno-due, e se ti viene chiuso questo uno-due può essere rigore". Prima di andare via, poi ecco la battuta anche di fronte alla proposta di un futuro invito in trasmissione: "Voglio il bacio e il contatto anche con voi".