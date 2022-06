Perchè si gioca Italia-Argentina a Wembley e cos’è la Finalissima 2022 La Finalissima 2022 tra Italia e Argentina si gioca oggi, alle 20:45, al Wembley Stadium di Londra. La partita rientra in un protocollo d’intesa tra Uefa e Conmebol. È una novità assoluta? Non esattamente.

Il match tra Italia e Argentina a Wembley (Londra) è frutto di un’intesa tra la Uefa e la Conmebol.

Italia–Argentina è una partita che ha sempre un fascino particolare. Azzurri e sudamericani si ritrovano oggi alle 20:45 per disputare al Wembley Stadium di Londra il match in gara unica che rientra in un protocollo d'intesa tra la Uefa e la Conmebol. "Servirà da catalizzatore per lo sviluppo globale del calcio: unendo paesi, continenti e culture", si legge nella nota ufficiale. Nella Finalissima 2022 da un lato ci sarà la squadra campione agli Europei (che in quello stadio trionfò ai rigori contro l'Inghilterra), dall'altro la Seleccion detentrice del titolo di Copa America. Che valore ha questa partita? La sfida è molto più simile a una sorta di Supercoppa Intercontinentale riservata alle nazionali che non a una Coppa dei Campioni come erroneamente definita. È una novità assoluta? Non esattamente.

In precedenza il format è stato denominato Coppa Artemio Franchi e successivamente Coppa delle nazioni europee-sudamericane. Nel 1985 venne vinta dalla Francia, nel 1993 dall'Argentina. Fu anche l'ultima edizione del trofeo nel cui solco nacque la Confederations Cup.

Perché l’Italia gioca contro l’Argentina?

La "Finalissima" tra Italia e Argentina è stata ufficializzata a dicembre scorso. La gara nasce dalla volontà delle due confederazioni di instaurare rapporti di collaborazione sempre più stretti, sanciti in un memorandum d'intesa che avrà valenza fino al 2028. Le parole del presidente della Uefa, Ceferin, hanno chiarito il senso di questo incontro: "Siamo felici di sviluppare il rapporto con Conmebol – ha ammesso il numero uno della Federazione continentale – e il desiderio di agire insieme per lo sviluppo del calcio e i suoi benefici è contenuto in questo memorandum d'intesa. È con grande orgoglio che rilanciamo un trofeo così prestigioso per la gioia degli amanti del calcio in tutto il mondo".

Cos’è la finalissima 2022

L'Italia di Roberto Mancini, assente ai Mondiali di Qatar 2022, sarà impegnata in un match internazionale prestigioso che farà da prologo alla partecipazione alla Nations League. La formula della competizione prevede che in casa di parità al 90°, non si ricorrerà ai tempi supplementari ma si batteranno direttamente i calci di rigore.

Perché la partita dell’Italia con l’Argentina si gioca a Wembley

La scelta dello stadio di Wembley quale sede della partita tra Italia e Argentina è frutto dell'accordo tra le due confederazioni, Uefa e Conmebol, raggiunto con un protocollo d'intesa. È una collaborazione che va oltre, almeno secondo le intenzioni, il match tra Azzurri e Albiceleste e prende in esame anche altri ambiti quali il calcio femminile, il futsal e le categorie giovanili. Si tratta di progetti comuni che avranno anche un riferimento logistico condiviso (un un ufficio a Londra).