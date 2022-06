Italia-Argentina Finalissima 2022, dove vederla in tv: orario e canale Rai, le formazioni di Mancini e l’addio di Chiellini

Dopo l'eliminazione dai Mondiali 2022, l'Italia di Mancini scende in campo oggi, mercoledì 1 giugno, per affrontare l'Argentina per la Finalissima 2022: ad affrontarsi allo stadio Wembley di Londra la squadra vincitrice di Uefa Euro 2020 con la vincitrice della Coppa America. La partita, organizzata dalla Uefa e dal Conmebol, si vede su in diretta TV su Rai Uno e in streaming su Rai Play. Calcio d'inizio fissato alle ore 20.45.

Un trofeo che torna dopo 29 anni: conosciuta come Coppa Artemio Franchi, nelle due edizioni precedenti fu vinta dalla Francia nel 1985 e dall'Argentina nel 1993. La partita si gioca in gara unica: in caso di pareggio non sono previsti supplementari ma si passa ai calci di rigori. Ultima in maglia azzurra per Chiellini: il presidente Gravina premierà il difensore italiano con una targa.

Prove per il futuro per Mancini: tra i convocati del ct giovani talenti, come il diciottenne Gnonto, e veterani. Non ci saranno Kean e Zaniolo, che hanno lasciato Coverciano per problemi fisici. Nel 4-3-3 iniziale in dubbio la presenza di Verratti, attacco affidato al tridente Zaccagni-Scamacca-Insigne. Scaloni in campo con la formazione tipo: attacco di peso con Di Maria, Lautaro Martinez e Messi.

Le probabili formazioni di Italia-Argentina

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Zaccagni, Scamacca, Insigne. All. Mancini

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Lo Celso; Di Maria, Lautaro Martinez, Messi. All. Scaloni.

