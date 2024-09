video suggerito

Perché Salernitana-Pisa è stata rinviata di diverse ore: problemi al VAR, si cercano due arbitri La partita tra Salernitana e Pisa sarebbe dovuta cominciare alle 15, ma probabilmente non inizierà prima delle 18: il VAR ha problemi di connessione e il club dovrà costruire una sala apposita all'interno dello stadio.

A cura di Ada Cotugno

La partita fra Salernitana e Pisa sarebbe dovuta cominciare alle ore 15, ma alle 16:30 delle squadre in campo non c'è traccia. L'inizio della sfida di Serie B è stato rimandato per un motivo surreale: la scarsa connessione a internet dello Stadio Arechi non consente stabilità al VAR che quindi non può essere utilizzato. Un problema tecnico non di poco conto, dato che la gara non può cominciare senza l'aiuto della tecnologia.

Non era mai successo prima in Italia e il contrattempo costerà alle due squadre una perdita di tempo di almeno tre ore. La soluzione esiste, ma per costruire una sala VAR apposita all'interno dello spazio serve tempo, soprattutto per l'arrivo degli arbitri che dovranno restare davanti ai monitor.

Problema al VAR all'Arechi

Salernitana e Pisa erano scese regolarmente in campo per il riscaldamento, in attesa di cominciare la partita alle ore 15:00. Un incontro importante, soprattutto per i toscani che si giocano la vetta solitaria della classifica, ma purtroppo non hanno potuto rispettare la contemporaneità del pomeriggio di Serie B, andando incontro a ritardi colossali.

Kevin Bonacina, arbitro della sezione di Bergamo, è stato avvisato di un problema singolare al VAR: i problemi della linea internet all'Arechi non consentono la connessione con il VAR, elemento fondamentale senza il quale la partita non può assolutamente cominciare. Che fare per risolvere? Intanto le due squadre sono state rimandate negli spogliatoi e sono tornare di tanto in tanto in campo per riprendere il riscaldamento.

Un primo tentativo di connessione è stato fatto alle 15:45, ma siccome i problemi non sono stati risolti c'è bisogno di una soluzione di emergenza. La Salernitana dovrà allestire una sala VAR apposita all'interno dello stadio e attendere l'arrivo dei due arbitri designati che si occuperanno dei monitor: uno dei due è Fabio Maresca, scelto per la prossimità della sua sezione con la città di Salerno.

Non è ancora chiaro quando potrà riprendere la partita, dato che le operazioni richiederanno del tempo che non può essere stimato con sicurezza. In ogni caso il club conta di poter garantire il fischio d'inizio entro le ore 18, tra le polemiche del pubblico che dagli spalti rumoreggia da diverso tempo.