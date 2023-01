Perché per la Supercoppa Italiana Milan-Inter è stato designato proprio l’arbitro Maresca La scelta del designatore, Rocchi, ha riportato alla memoria dei tifosi rossoneri e nerazzurri precedenti poco felici con il direttore di gara che fischierà in finale di Supercoppa italiana.

L’arbitro Maresca designato per la finale di Supercoppa Italiana, Milan–Inter.

Perché è stato designato proprio l'arbitro napoletano, Fabio Maresca, per dirigere la finale di Supercoppa italiana 2023 tra Milan e Inter? È la domanda che sorge spontanea tra i tifosi delle squadre che, quanto a precedenti con il fischietto campano, non conservano ottimi ricordi del suo operato. Al netto della fiducia nei suoi confronti, la scelta da parte di Gianluca Rocchi sembra sia caduta su di lui per una sorta di ragionamento a esclusione considerando una serie di fattori tra i possibili candidati.

Daniele Orsato, Davide Massa e Daniele Doveri sono i direttori di gara visti all'opera nell'ultimo turno di campionato: il primo in Lecce-Milan, il secondo in Cremonese-Monza, il terzo nel big match Napoli-Juventus. Maurizio Mariani era stato già scelto nella scorsa stagione in occasione delle semifinali di Coppa Italia (sia nel derby di andata sia in quello di ritorno). Quanto a Simone Sozza, alla ripresa della Serie A dopo la pausa per i Mondiali aveva fischiato a San Siro in occasione di Inter-Napoli.

In buona sostanza sul tavolo del designatore erano rimasti due nomi da valutare: quello di Massimiliano Irrati (che invece potrebbe ricevere la soddisfazione di dirigere la finale di Coppa Italia in programma il 24 maggio) e dello stesso Fabio Maresca.

Il direttore di gara ha precedenti in chiaroscuro sia con Milan sia con Inter.

Il fischietto campano sarà affiancato dal Quarto Uomo, Daniele Chiffi, e dagli assistenti di linea, Alassio e Baccini. Al Var ci saranno Aleandro Di Paolo, Rosario Abisso (Avar) e Alessandro Lo Cicero (assistente di riserva). Per Maresca si tratta della prima finale di Supercoppa italiana della carriera, mentre risale a tre anni fa l’ultimo derby milanese diretto (vinto 4-2 dai nerazzurri a febbraio 2020).

I precedenti dell'arbitro Maresca con Milan e Inter. I numeri dicono che in carriera ha diretto 12 gare dei rossoneri (6 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte) e 11 dei nerazzurri (7 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte). L'ultimo derby nel quale ha fischiato risale al 9 febbraio 2020 (prima dello scoppio della pandemia) e terminò per 4-2 in favore dell'Inter. In questa stagione Maresca ha diretto i rossoneri il 21 agosto scorso (Atalanta-Milan 1-1) mentre per vederlo in campo coi nerazzurri bisogna risalire allo scorso campionato (2-2 con l'Atalanta, vittoria per 3-1 con lo Spezia).

L’ultimo derby nel quale Maresca ha fischiato risale al 9 febbraio 2020.

Ombre e luci. Ci sono alcuni episodi controversi che hanno visto il direttore di gara campano oggetto di proteste e polemiche da parte di Milan e Inter. In casa rossonera ricordano ancora con ‘dolore' il cartellino rosso dato a Ibrahimovic per un insulto che lo svedese non ha mai pronunciato (accadde durante Parma-Milan del 2021): il "sembra strano" venne interpretato con un "sei un bastardo". Così come errori commessi in Roma-Milan (dalla gestione dei cartellini a quella dei rigori) gli costarono un lungo stop.

In quella nerazzurra, invece, fece discutere per il cartellino rosso sventolato sotto il naso di Antonio Conte (allora sulla panchina dell'Inter, squalificato per 2 giornate) indispettito da una mancata espulsione di Arslan dell'Udinese (doppio giallo) e poi da un tempo di recupero più breve del previsto. "Maresca, sei sempre tu!", disse il tecnico.