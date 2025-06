video suggerito

Perché Osimhen ha rifiutato 35 milioni più 10 di bonus dall'Al Hilal: c'è un top club italiano Un giornalista nigeriano molto vicino all'attaccante ha spiegato in un messaggio sui social perché Osimhen ha detto no ai sauditi e dove preferisce giocare. "Si prenderà il suo tempo".

Victor Osimhen ha detto "no, grazie" all'Al-Hilal che gli aveva messo sul piatto un'offerta mostruosa: 35 milioni a stagione d'ingaggio oltre a un bonus di 10 milioni di euro. L'attaccante nigeriano non andrà in Arabia e non sarà il bomber che Simone Inzaghi tanto desiderava avere a disposizione. Sembrava fatta, anche perché la società saudita s'era pure convinta a versare l'intera somma prevista dal Napoli (75 milioni, valore della clausola rescissoria).

Dopo le ultime valutazioni, il giocatore di proprietà del Napoli ha scelto di non dare il via libera per concludere la transazione. Qualcosa gli ha fatto cambiare idea nonostante il quinto (e ricco) approccio. Cosa? A raccontarlo è il giornalista nigeriano Buchi Laba, grandissimo amico della punta e in grado di conoscere direttamente la volontà del calciatore.

"Victor Osimhen rifiuta ufficialmente l'offerta di Al Hilal per la quinta volta – si legge nel messaggio postato su X e ripreso dalle maggiori testate internazionali -. Ha deciso di non trasferirsi lì, a prescindere dalla cifra offerta. Caso chiuso. La priorità principale è restare in Europa, con un top club italiano molto interessato e altri club europei. Si prenderà il suo tempo".

Qual è la squadra italiana di livello top che lo vuole? È la Juventus che tiene accesi i riflettori sul bomber in vista di una possibile cessione di Vlahovic, che ha uno stipendio oneroso (dieci milioni a stagione) e i proventi di una sua cessione potrebbero essere investiti sul nigeriano. In Turchia, invece, c'è il Galatasaray che non ha perso la speranza di di poter confermare l'attaccante: un'offerta molto importante e ricca gli è stata già prospettata. Ma decide Victor, che nell'ultima stagione ha segnato 37 gol in 41 incontri giocati. Solo in Europa League ha realizzato 6 reti e 7 assist. Nel campionato turco sono state invece 26 le marcature timbrate in 30 presenze.