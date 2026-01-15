Perché Osimhen è stato sostituito appena prima dei rigori fatali alla Nigeria in Coppa d’Africa

La Nigeria abbandona la Coppa d'Africa nella semifinale contro il Marocco: il miglior attacco della competizione non basta per battere i padroni di casa della competizione che hanno trascinato la partita sullo 0-0 e hanno vinto ai rigori grazie anche agli errori di Chukwueze e Onyemaechi. Alla lotteria dei rigori non ha partecipato Victor Osimhen, un'assenza stranissima che ha fatto destare qualche sospetto tra i tifosi nigeriani. L'ex attaccante del Napoli è stato tolto dal campo a una manciata di minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, una scelta apparentemente inspiegabile.

È stato il commissario tecnico Eric Chelle in conferenza stampa a chiarire la situazione, dissipando ogni dubbio. La scelta non è dettata dalla poca fiducia nell'attaccante dal dischetto, ma da un piccolo problema fisico che avrebbe potuto condizionarlo. Il suo sostituto ha segnato il primo rigore della lotteria senza problemi, ma poi la Nigeria ha abbandonato il sogno della finale piegandosi davanti al muro innalzato da Yassine Bounou.

Osimhen è stato tolto dal campo prima dei rigori nella semifinale Nigeria–Marocco

Osimehn sostituito prima dei rigori

La coincidenza è stata piuttosto trana perché la Nigeria si è privata del suo capitano pochi istanti prima di partecipare ai rigori che avrebbero deciso la semifinale contro il Marocco. Un momento delicatissimo che la nazionale ha affrontato senza uno dei suoi giocatori migliori: la sostituzione dell'ex Napoli è sembrata immotivata agli occhi dei tifosi che hanno cominciato a chiedersi il perché di questa scelta, dato che in tutta la competizione era riuscito a segnare 4 gol. Al suo posto è entrato Onuachu che per fortuna non ha sbagliato dal dischetto, come invece hanno fatto poco più tardi Chukwueze e Onyemaechi.

L'uscita dal campo di Osimhen ha fatto rumore, specialmente dopo l'eliminazione, e in conferenza stampa Chelle ha spiegato i motivi che lo hanno portato a compiere quella scelta. Ha sostituito l'attaccante perché era alle prese con un problema alla caviglia che gli ha impedito di calciare il rigore: "Victor ha avuto un piccolo infortunio alla caviglia ed è per questo che abbiamo chiamato in causa Paul, che statisticamente è stato uno dei migliori tiratori di quel periodo". Il CT non ha avuto torto, ma è stato tradito da altri due giocatori che hanno interrotto il cammino della Nigeria nella Coppa d'Africa a un passo dalla finale.