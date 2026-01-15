Calcio
video suggerito
video suggerito

Perché Osimhen è stato sostituito appena prima dei rigori fatali alla Nigeria in Coppa d’Africa

La Nigeria è stata eliminata nella semifinale della Coppa d’Africa dal Marocco ai rigori, dove però non ha partecipato Osimhen: l’attaccante è stato tolto dal campo alla fine dei supplementari.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Nigeria abbandona la Coppa d'Africa nella semifinale contro il Marocco: il miglior attacco della competizione non basta per battere i padroni di casa della competizione che hanno trascinato la partita sullo 0-0 e hanno vinto ai rigori grazie anche agli errori di Chukwueze e Onyemaechi. Alla lotteria dei rigori non ha partecipato Victor Osimhen, un'assenza stranissima che ha fatto destare qualche sospetto tra i tifosi nigeriani. L'ex attaccante del Napoli è stato tolto dal campo a una manciata di minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, una scelta apparentemente inspiegabile.

È stato il commissario tecnico Eric Chelle in conferenza stampa a chiarire la situazione, dissipando ogni dubbio. La scelta non è dettata dalla poca fiducia nell'attaccante dal dischetto, ma da un piccolo problema fisico che avrebbe potuto condizionarlo. Il suo sostituto ha segnato il primo rigore della lotteria senza problemi, ma poi la Nigeria ha abbandonato il sogno della finale piegandosi davanti al muro innalzato da Yassine Bounou.

Osimhen è stato tolto dal campo prima dei rigori nella semifinale Nigeria–Marocco
Osimhen è stato tolto dal campo prima dei rigori nella semifinale Nigeria–Marocco

Osimehn sostituito prima dei rigori

La coincidenza è stata piuttosto trana perché la Nigeria si è privata del suo capitano pochi istanti prima di partecipare ai rigori che avrebbero deciso la semifinale contro il Marocco. Un momento delicatissimo che la nazionale ha affrontato senza uno dei suoi giocatori migliori: la sostituzione dell'ex Napoli è sembrata immotivata agli occhi dei tifosi che hanno cominciato a chiedersi il perché di questa scelta, dato che in tutta la competizione era riuscito a segnare 4 gol. Al suo posto è entrato Onuachu che per fortuna non ha sbagliato dal dischetto, come invece hanno fatto poco più tardi Chukwueze e Onyemaechi.

Leggi anche
Il capitano della Nigeria ferma il boicottaggio della Coppa d'Africa: pagherà i bonus arretrati

L'uscita dal campo di Osimhen ha fatto rumore, specialmente dopo l'eliminazione, e in conferenza stampa Chelle ha spiegato i motivi che lo hanno portato a compiere quella scelta. Ha sostituito l'attaccante perché era alle prese con un problema alla caviglia che gli ha impedito di calciare il rigore: "Victor ha avuto un piccolo infortunio alla caviglia ed è per questo che abbiamo chiamato in causa Paul, che statisticamente è stato uno dei migliori tiratori di quel periodo". Il CT non ha avuto torto, ma è stato tradito da altri due giocatori che hanno interrotto il cammino della Nigeria nella Coppa d'Africa a un passo dalla finale.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
SERIE A
Chi sceglie i frame da usare al VAR per l'offside, come quello di Mazzocchi in Napoli-Parma
Perché il gol di McTominay è da annullare anche se Mazzocchi sembra in fuorigioco solo col braccio
Stellini svela cos'è successo a Neres durante Napoli-Parma: perché è stato prima messo in campo e poi tolto
Chivu in TV dopo Inter-Lecce si ferma un attimo e si fa serio: "Possiamo cambiare la domanda"
Perché è stato revocato il rigore all'Inter contro il Lecce: Maresca rivede la stessa cosa 20 volte
Milan in campo questa sera (20.45) a Como, deve vincere per bloccare la fuga dei nerazzurri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views