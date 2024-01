Perché Messi si chiama Lionel, Richie non ci poteva credere: “Sono rimasto senza parole” Pochissimi sanno perché Lionel Messi si chiama così: la madre voleva chiamarlo Leonel, poi ci ha pensato il padre a dargli il nome di battesimo in onore del cantante americano Lionel Richie. Che all’inizio ha bollato la storia come una bufala… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo aver messo in bacheca anche il premio The Best della FIFA, che si aggiunge all'ottavo Pallone d'Oro e certifica che a 36 anni Leo Messi è ancora al top, il fuoriclasse argentino ha ripreso la preparazione con l'Inter Miami in vista di una stagione in Major League che dopo l'arrivo del suo grande amico Luis Suarez vede il club di Beckham tra i favoriti per la vittoria del titolo. Messi è diventato idolo assoluto in Florida e la sua disponibilità per i tifosi non viene mai meno: basta che qualcuno chiami "Leo!" e si vedrà fatto il selfie o firmata la maglietta. Nessuno ovviamente gli si rivolge col suo nome intero, Lionel, e davvero in pochi sanno perché si chiama così: il nome di battesimo è stato dato a Messi in onore del cantante Lionel Richie.

Leo Messi con la maglia dell'Inter Miami: la Pulce sta per iniziare la seconda stagione in MLS

Il 24 giugno 2010 il campione argentino festeggiava il suo 23esimo compleanno mentre giocava i Mondiali in Sudafrica con la Selección e in quell'occasione la madre di Messi, Celia Maria Cuccittini, fu ospite di un programma televisivo. Durante l'intervista la donna raccontò i dettagli del giorno in cui è nato l'ex Barcellona e PSG e nel bel mezzo del discorso svelò anche perché suo figlio si chiama Lionel.

La donna ha ammesso che in realtà aveva scelto un altro nome, leggermente diverso: "A me è sempre piaciuto Leonel". Tuttavia, al momento della registrazione del figlio nello stato civile, ci fu disaccordo con suo marito Jorge sull'argomento. Il marito finì dunque per chiamare il futuro campione Lionel in onore del famoso cantante americano Lionel Richie, che piaceva molto a entrambi. La cosa peraltro fece molto arrabbiare Celia: "Quando Jorge è venuto a scriverlo, l'ho quasi ucciso".

Lionel Richie ha scritto pezzi famosissimi, ‘We Are The World' su tutti

Qualche tempo dopo, la vicenda arrivò alle orecchie dell'autore di grandi classici come ‘All night long', ‘Hello' e ‘Say You, Say Me', nonché della famosissima ‘We Are The World' (scritta con Michael Jackson), ma Richie non diede credito alla storia. Nel 2016 il cantautore, oggi 74enne, rivelò che in un primo momento aveva messo in dubbio la veridicità del racconto, finché non lo lesse sui media: "Eravamo in Europa ed è uscito un articolo in cui si diceva che la madre di Messi confermava che lo avevano chiamato Lionel per causa mia. Sono rimasto senza parole e ho detto: allora è vero!".