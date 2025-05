video suggerito

Perché Luis Enrique ha visto l'allenamento del PSG da una gru a 10 giorni dalla finale con l'Inter Luis Enrique ha assistito agli allenamenti del suo PSG stando in piedi su una gru a 6 metri d'altezza. Il tutto a 10 giorni dalla finale di Champions contro l'Inter.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il PSG ha chiuso il suo campionato lo scorso 17 maggio con la vittoria per 3-1 sull'Auxerre. Un successo per gli uomini di Luis Enrique che sin da subito a inizio settimana si sono messi a lavorare in vista della finale di Champions League del 31 maggio contro l'Inter. Una sfida storica per il PSG che si ritroverà di nuovo a questo appuntamento dopo 5 anni a seguito del ko del 2020 contro il Bayern. I nerazzurri invece si presentano in finale solo due anni dopo visto il precedente relativo alla sconfitta del 2023 contro il Manchester City e a quel gol decisivo di Rodri.

Luis Enrique non vuole lasciare nulla in sospeso e per questo sta facendo svolgere alla squadra anche diverse sedute tattiche. In un video pubblicato sui social da Le Parisien e diventato immediatamente virale, si nota il tecnico del PSG in piedi a osservare gli allenamenti della sua squadra a bordo di una gru. Il mezzo si è sollevato da terra per circa 5 o 6 metri. Non è la prima volta che accade e Luis Enrique al PSG ha preteso che fosse installata proprio per vedere meglio i movimenti in campo dei giocatori ma anche per un altro motivo ben preciso.

L'allenatore del PSG elimina in questo modo la seduta video che di solito l'allenatore fa svolgere alla squadra facendogli rivedere in tv alcuni movimenti fatti in partita o in allenamento. Un modo per accorciare i tempi e lavorare direttamente sul campo. Correggere subito l'errore per poi migliorare. È questo in concetto di Luis Enrique in piedi su quella gru insieme al suo vice, Joaquin Valdés. Si tratta di uno dei pilastri dello staff di Luis Enrique, e non solo a Parigi. È al suo fianco fin dal suo debutto nella squadra B del tecnico al Barcellona nel 2008.

Il motivo di questa gru spiegato dallo stesso Luis Enrique

Al suo arrivo nel club della capitale nell'estate del 2023, Luis Enrique aveva subito richiesto l'installazione di questo strumento per poter monitorare dall'alto gli esercizi tattici che esige dai suoi giocatori. "Mi piace guardare la parte tattica dell'allenamento da una posizione più alta" aveva spiegato l'allenatore nel 2023. "Prima avevo una specie di impalcatura. Qui, il club ha installato per noi una specie di meraviglioso piccolo ascensore e questo cambia completamente la visuale e mi permette di rivolgermi ai giocatori al momento giusto. Non ho bisogno di aspettare il video".