Perché l’Inter giocherà un’amichevole in Libia contro l’Atletico Madrid durante la sosta per le nazionali

Perché l’Inter di Chivu giocherà un’amichevole in Libia durante la sosta per le nazionali contro l’Atletico Madrid: che cos’è la Reconstruction Cup – FDRL Cup.
A cura di Vito Lamorte
Non sarà una sosta come le altre per l'Inter. Durante la prossima sosta per le nazionali, anche chi resterà a disposizione di Cristian Chivu vivrà una settimana particolare. I nerazzurri si recheranno a Bengasi, in Libia, dove venerdì 10 ottobre 2025 disputeranno un’amichevole di prestigio contro l’Atletico Madrid, organizzata in occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto sportivo della città libica.

Nonostante le numerose assenze legate alle convocazioni internazionali, il club nerazzurro ha confermato la propria presenza all’evento, che vedrà di fronte due squadre tra le più blasonate del calcio europeo.

Il test avrà anche un sapore di déjà-vu, visto che Inter e Atletico si erano già affrontate due stagioni fa negli ottavi di Champions League, con gli spagnoli vittoriosi ai rigori.

Perché l'Inter giocherà un amichevole in Libia contro l'Atletico

La sfida, ribattezzata "Coppa della Ricostruzione", inizierà alle ore 18:00 e rappresenterà il momento culminante di un progetto promosso dal Fondo libico per lo sviluppo sportivo, nato con l’obiettivo di rilanciare Bengasi e celebrare la rinascita delle sue infrastrutture dopo gli anni di guerra.

La partita tra i nerazzurri e i Colchoneros si disputerà nel rinnovato Benghazi International Stadium di Bengasi e sarà utile per assegnare la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Il comunicato dell'Inter

Questa la nota ufficiale del club nerazzurro.

Impegno internazionale per l'Inter durante la sosta per le nazionali: venerdì 10 ottobre alle 18:00 i nerazzurri affronteranno in amichevole l'Atletico Madrid.

Il match – organizzato con il patrocinio del Libya Development and Reconstruction Fund (FDRL) – si disputerà in Libia, a Bengasi, nel rinnovato Benghazi International Stadium e assegnerà la Reconstruction Cup – FDRL Cup.

Si tratterà di un antipasto di Champions League, con Inter e Atletico che torneranno poi ad affrontarsi nella massima competizione europea il 26 novembre nella quinta giornata della League Phase a Madrid.

