L'arbitro russo Karasev ha annullato la rete del vantaggio dell'Italia segnata da Giorgio Chiellini di testa per un fallo di mano commesso dal calciatore azzurro. Dopo un rapido check con il Var è arrivata la decisione che ha strozzato l'urlo in gola al difensore e ai tifosi dell'Olimpico, esplosi di gioia per la rete contro la Svizzera. La scelta è stata giusta, non c'è stata alcun errore da parte del direttore di gara né dei collaboratori in cabina di regia. Ha applicato il nuovo regolamento su episodi del genere: i falli di mano in attacco vanno puniti se portano ad un gol con immediatezza.

(in aggiornamento)