Perché l’arbitro ha dato rigore al Bologna dopo il tocco col braccio di Ehizibue girato di schiena

La spiegazione sul perché l’arbitro Sacchi abbia assegnato rigore al Bologna dopo il tocco col braccio di Ehizibue girato di schiena nella sfida tra gli emiliani e l’Udinese in casa dei friulani.

Il primo tempo tra Udinese e Bologna si chiude col punteggio di 0-0. Ben 45 minuti intensi alla Bluenergy Stadium che sono stati anche contrassegnati da alcuni episodi arbitrali che hanno fatto discutere. Soprattutto ciò che è accaduto sul finire della prima frazione quando su una conclusione di Pobega la palla viene respinta da Ehizibue. Quest'ultimo era girato di schiena ma la palla colpisce il suo braccio.

Il direttore di gara prima di far proseguire il gioco si rende protagonista di un lungo check col VAR prima di essere chiamato al monitor a vedere cosa sia realmente successo. Dopo qualche secondo ecco che il direttore di gara Juan Luca Sacchi di Macerata annuncia allo stadio quale sia la decisione finale. A questo punto l'arbitro fa chiarezza a chi non si spiegava questa decisione per un colpo col braccio commesso di spalle: "Il numero 19 dell'Udinese commette fallo facendo se stesso più grande".

Il momento in cui l’arbitro spiega la sua decisione sul rigore.

Ma cosa significa di preciso? Secondo quanto previsto dal regolamento infatti si assegna fallo e dunque rigore per fallo di mano quando un giocatore tocca la palla con la mano/braccio aumentando in modo innaturale il volume del proprio corpo. Si considera che un giocatore ingrandisca il volume del proprio corpo in modo innaturale quando la posizione della mano/braccio non è giustificata dal movimento del corpo del giocatore per quella specifica situazione. Questa dunque la valutazione fatta dal VAR e poi confermata dall'arbitro dopo aver rivisto l'episodio al monitor.

La grafica che mostra quando viene assegnato e quando no il calcio di rigore per fallo di mano/braccio.

Questo tipo di valutazione trova indicazione nell'articolo 12 che prende in esame le ipotesi di falli e scorrettezze nel mondo del calcio introdotto dall'Ifab. Il rigore successivamente assegnato al Bologna però è stato sbagliato da Orsolini il quale si è fatto parare da Okoye la sua conclusione lasciando il punteggio sullo 0-0.