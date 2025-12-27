Perché l’arbitro Doveri non ha concesso il rigore dopo che Paleari ha travolto Idrissi in Torino-Cagliari. Una decisione piuttosto discutibile e che farà discutere.

Un episodio che farà molto discutere si è verificato nei primi minuti di Torino-Cagliari. On Field Review per l‘arbitro Daniele Doveri sull’episodio Paleari-Idrissi ma il direttore di gara non assegna il calcio di rigore.

All’8’ del match, Alberto Paleari è intervenuto su Idrissi, lanciato verso la porta al limite dell’area: il portiere granata ha travolto l’esterno del Cagliari ma, prima di abbatterlo, ha toccato il pallone con la mano destra.

In un primo momento Doveri aveva fermato il gioco per una posizione di fuorigioco. Il controllo del VAR ha poi confermato la regolarità dell’azione, spingendo l’arbitro a rivedere l’episodio al monitor per valutare l’eventuale penalty.

Al termine della On Field Review, il direttore di gara ha spiegato: “A seguito di revisione, il calciatore del Cagliari non è in fuorigico, ma il portiere del Torino para il pallone e non commette alcun fallo. Decisione finale: rimessa da parte mia”.

Di conseguenza, l’arbitro ha revocato la precedente segnalazione di fuorigioco e ha fatto riprendere il gioco con una rimessa.

VAR infinito e decisione che fa discutere: Paleari abbatte Idrissi, niente rigore al Cagliari

Avvio subito acceso in Torino-Cagliari, con un episodio da moviola che ha tenuto il match fermo per diversi minuti. Dopo un lungo controllo al VAR, l’arbitro Daniele Doveri ha scelto di non concedere il calcio di rigore ai rossoblù.

Tutto nasce all’8’, quando Idrissi viene lanciato in profondità sulla corsia sinistra e brucia Pedersen in velocità. L’esterno del Cagliari si presenta davanti a Paleari, che esce con tempismo: il portiere granata respinge il pallone con la mano destra, ma subito dopo c’è il contatto tra i due, con Idrissi che finisce a terra in area.

Le proteste del Cagliari sono immediate e l’azione viene analizzata a lungo. Il VAR richiama Doveri all’on field review per valutare sia la posizione dell’attaccante sia la dinamica dell’intervento del portiere. Dopo aver rivisto le immagini, il direttore di gara chiarisce: Idrissi è in posizione regolare, ma Paleari colpisce prima il pallone e l’intervento non è giudicato falloso.

Decisione finale: niente penalty per i sardi e gioco che riprende con una rimessa, lasciando dietro di sé inevitabili polemiche.