Perché la Serie A pensava che il rinvio di Atalanta-Lecce per lutto avrebbe "falsato il campionato" Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha spiegato le ragioni che hanno portato il calcio italiano a non rinviare ad altra data Atalanta-Lecce dopo la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita: "Spostarla addirittura a fine maggio, avrebbe potuto significare falsare il campionato".

Atalanta-Lecce è terminata 1-1. Al vantaggio dei salentini ha risposto Retegui su calcio di rigore permettendo alla Dea di fare un passettino in avanti per un posto Champions e ai giallorossi di portarsi a +2 sul Venezia terzultimo in ottica salvezza. Ma sono solo numeri. Già, perché al Gewiss Stadium lo scenario della partita è stato a dir poco surreale. I giocatori del Lecce sono stati costretti a giocare una partita che il club aveva chiesto di rinviare ad altra data dopo la tragica morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita. La Lega Serie A è stata impassibile.

La decisione di spostarla da venerdì 25 aprile (data in cui in origine si sarebbe dovuta giocare ndr) a domenica 27 è stata presa subito e senza alcun ripensamento nonostante la morte del fisioterapista del Lecce sia avvenuta solo giovedì nel corso del ritiro dei giallorossi. I salentini avevano chiesto con forza di provare a spostarla almeno in un giorno successivo ai funerali di Graziano Fiorita. Ma è stato tutto inutile, compreso l'intervento del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, che aveva provato invano a far ragionare la Lega. Il presidente, Ezio Simonelli, ha solo oggi spiegato le sue ragioni: "Avrebbe falsato il campionato".

L'immagine del settore ospiti senza i tifosi del Lecce.

Ma perché? Quella di Simonelli è una risposta data al quotidiano Tuttosport a seguito dell'articolo del Direttore, Xavier Jacobelli, il quale ha sottolineato: "Un'imperdonabile mancanza di rispetto verso un'intera collettività. L'Atalanta aveva dato subito ampia disponibilità alla soluzione più gradita al Lecce, straziato dal dolore per la scomparsa del suo Vikingo". Il quotidiano specifica: "Dicono ci siano state pressioni esercitate su Via Rosellini da altri club coinvolti nella corsa Champions e nella rincorsa alla salvezza. Dicono. Si spera non sia vero".

Ezio Simonelli, il presidente della Lega Serie A.

I motivi che hanno spinta la Lega Serie A a non rinviare oltre 48 ore la partita Atalanta-Lecce dopo la morte di Graziano Fiorita

E allora ecco arrivare immediata la replica di Ezio Simonelli: "Una diversa data per spostare la partita Atalanta-Lecce, ricordo che peraltro occorre l’accordo di entrambi i Club, non avrebbe tutelato la regolarità di un campionato che vede alcune squadre lottare per la salvezza e altre per traguardi eccellenti come l’accesso alle diverse Coppe Europee".

Simonelli prosegue la sua lettera in risposta a quanti hanno chiesto spiegazioni alla Lega sui motivi che hanno spinto il calcio italiano a non rinviare ad altra questa partita: "La regolarità della competizione la si garantisce sfruttando la prima finestra utile, e la prima giornata utile era domenica, spostare ulteriormente la partita di “qualche giorno” avrebbe significato come minimo mercoledì 30, causando la necessità di rinviare anche Lecce Napoli, in programma sabato 3, con un incastro impossibile da gestire. Spostarla addirittura a fine maggio, avrebbe potuto significare falsare il campionato”.