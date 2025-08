Perché la permanenza di Dovbyk alla Roma non è scontata: cosa può succedere nell’attacco giallorosso

Artem Dovbyk potrebbe essere una delle cessioni eccellenti della Roma in questo mercato estivo. I giallorossi pronti ad ascoltare eventuali offerte per l’attaccante.

Artem Dovbyk si è presentato nel ritiro della Roma in ottime condizioni fisiche. L’attaccante ucraino è reduce da una stagione altalenante contrassegnata da gol, qualche guaio fisico e da qualche prestazione non sempre facile. L’arrivo di Gian Piero Gasperini in questa nuovo capitolo della storia giallorossa rappresenta una nuova partenza anche per lo stesso Dovbyk che sarà chiamato a dimostrare il proprio valore di fronte al nuovo allenatore. Non sarà facile, anche dopo aver ascoltato le parole dello stesso Gasp pochi giorni fa:

“È stato pagato una bella cifra perché aveva fatto molto bene in Spagna. Tutto sommato ha fatto i suoi gol anche al primo anno in Italia. È un centravanti di valore. Siamo qui per migliorare le sue lacune”. Insomma, ci sta lavorando ma una sua cessione dopo appena una stagione non è da escludere. Secondo l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, Dovbyk potrebbe lasciare la Roma già questa estate. Una svolta per l’attacco giallorosso che però ha trovato in Ferguson un valido sostituto.

Dovbyk con Ranieri nella passata stagione.

La Roma sarebbe infatti aperta a valutare le eventuali proposte che arriveranno sul tavolo per comprare o trattare il cartellino dell’attaccante ucraino. Non sarà però facile trovare un accordo poiché la Roma solo un anno fa aveva pagato tanto il calciatore ( ) che era stato capocannoniere della Liga nella stagione 2023/2024. Trovare dunque un altro club non sarà facile ma l’apertura della Roma può essere già una novità importante in tal senso. In caso di una buona proposta, di fatto, Dovbyk può anche partire.

Cosa potrà succedere alla Roma se dovesse cedere Dovbyk

In un mercato dominato dagli attaccanti e dalla caccia all’affare, Dovbyk è sicuramente un profilo da tenere sotto osservazione in attesa di nuovi sviluppi. A quel punto la Roma dovrà solo capire se in caso di cessione ci sarà spazio per prendere un’altra punta pronta numericamente a ricoprire quel vuoto o andare avanti così affidandosi a ciò che avrà a disposizione. Nel frattempo proprio la Liga si muove per Dovbyk con il Villarreal spettatore maggiormente interessato.