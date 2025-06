video suggerito

Perché la partita Milan-Como del prossimo campionato di Serie A si può giocare in Australia L'indiscrezione è circolata con insistenza nelle ultime ore: è un'occasione storica perché finora non sono mai stati giocati all'estero incontri ufficiali di campionati europei.

Milan–Como giocata a Perth, in Australia. La partita della 24ª giornata di Serie A del prossimo campionato può segnare una svolta storica: in programma per il week-end del 7-8 febbraio 2026, sarebbe la prima gara di un torneo continentale disputata all'estero. Non è stata presa ancora una decisione definitiva al riguardo ma tutto sembra andare in questa direzione. L'Optus Stadium (capienza circa 60mila posti) è la struttura designata per ospitare la gara: laddove abitualmente c'è spazio per i match di rugby e cricket, rotolerà anche il pallone da calcio.

Un'ipotesi finora impossibile, alla luce delle regole Fifa, ma che può rappresentare una svolta assoluta e redditizia dal punto di vista finanziario per le ricadute economiche e gli introiti che comportano eventi del genere. Oggi invece non è più inverosimile perché è stata la stessa Federazione internazionale ad aprire a situazioni del genere indicando le linee guida da seguire e una serie di condizioni da rispettare, tra cui il benestare delle federazioni interessate. E quella che The Athletic ha rilanciato come news è molto più di una indiscrezione.

Perché proprio Milan-Como? È l'incontro chiave al riguardo per le necessità logistiche che hanno spinto la Lega Serie A a prevedere modifiche al calendario della nuova stagione e, nello specifico, delle squadre milanesi poiché il Meazza di San Siro sarà teatro della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina (6 febbraio) e delle Paralimpiadi. La più classica "ghiotta occasione" da sfruttare perché cada anche una delle ultime frontiere del calcio dopo diversi tentativi finora andati a vuoto anche da parte di altre leghe (Liga spagnola, Bundesliga tedesca, Premier League inglese). Del resto, proprio a causa dei Giochi nella recente composizione del campionato di Serie A a Milan e Inter era stato concesso di giocare la prima gara della stagione in casa (i rossoneri contro la Cremonese, i nerazzurri contro il Torino) sia pure in due giorni differenti.

Quanto alla trasferta in Australia, per il Milan non sarebbe certo una novità. Un anno fa, a campionato concluso, sempre a Perth il ‘diavolo' affrontò in amichevole la Roma. E un test dello stesso tenore è previsto sempre in quella location ma con il Perth Glory per il prossimo 31 luglio. Episodi che hanno fatto finora da apripista in un calcio sempre più globalizzato e in questo solco Milan-Como di Serie A disputata all'estero potrebbe segnare l'inizio di un nuovo percorso per il football.