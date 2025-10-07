Perché la Juventus spinge per l’arrivo di Thiago Motta al Monaco: la posizione dell’allenatore

Il Monaco avrebbe contattato Thiago Motta come sostituto di Hutter. L’ex allenatore della Juventus però non sarebbe attratto dalla destinazione anche se i bianconeri spingono affinché l’affare possa andare a buon fine.

Thiago Motta fu esonerato dalla Juventus ufficialmente lo scorso 23 marzo 2025 lasciando il posto a Igor Tudor che da quel momento ha preso in mano le redini della squadra bianconera. L'ex allenatore del Bologna ha pagato lo scarso rendimento della compagine piemontese che mostrava lacune dal punto di vista dei risultati e anche nel gruppo. Tudor è riuscito a portare la Juventus in Champions League ma Thiago Motta resta ancora sui conti della Juventus.

Il tecnico infatti ha un contratto con i bianconero fino al 30 giugno 2027 a quasi 4 milioni di euro netti a stagione. Soldi che se risparmiati alla Juventus potrebbero garantire una somma importante da investire subito nel mercato di gennaio. Di fatto in totale, se Thiago Motta dovesse chiudere il suo contratto, i bianconeri risparmierebbero qualcosa come 15 milioni. L'ipotesi di un suo nuovo incarico in panchina però non si è materializzata in estate ma nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi Monaco che sembra essere a un passo dall'esonero di Hutter.

Thiago Motta alla Juventus con Danilo.

E in sostituzione di Hutter si è fatto proprio il nome di Thiago Motta già ritornato di moda anche quando si è parlato di Bayer Leverkusen. Secondo Tuttosport però il tecnico ex Juventus non sarebbe convintissimo di approdare in Ligue 1 dove da anni il PSG domina il campionato nazionale anche se ora col Marsiglia di De Zerbi alle calcagne potrebbe perdere la leadership che dura da diverse stagioni. Thiago Motta potrebbe preferire un progetto diverso, magari proprio in Italia dove la panchina più calda in tal senso sembra essere quella della Fiorentina.

Thiago Motta con Giuntoli.

Al momento però, come spiegato anche dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano, a farsi sotto è stato solo il Monaco a cui però Thiago Motta avrebbe risposto con un secco, ma gentile, "no". E allora la Juventus potrebbe essere costretta ancora ad aspettare continuando a corrispondere all'allenatore il suo ingaggio, come da contratto, in attesa di una rescissione consensuale o di un nuovo incarico che possa portare inevitabilmente alla rottura di questo accordo. Per il momento però Motta pesa ancora sulle casse bianconere.