Perché la Juve contro il Como indosserà una maglia bianconera a strisce orizzontali, mai vista prima

La Juventus si presenterà in grande stile all'appuntamento di sabato in campionato contro il Como. I bianconeri devono riscattare i due ko consecutivi subiti contro Inter e Galatasaray. Per l'occasione, il club ha lanciato ufficialmente questa mattina la campagna di promozione della nuova maglietta di gara, la quarta, che Yildiz e compagni indosseranno già contro la squadra di Fabregas. A sorprendere è soprattutto il design, diverso da quello abituale. L'impatto è forte dato che non ci saranno le classiche strisce verticali che da anni accompagnano la storia calcistica della Juventus.

E dunque maglia a strisce orizzontali ripercorrendo un po' un vecchio outfit usato nella stagione 1996-97 ma mai in gare ufficiali ma sempre a strisce orizzontali. Ma perché la Juventus ha lanciato questa quarta maglia? La motivazione sta tutto nell'accordo fatto col proprio sponsor tecnico, Adidas che in collaborazione con lo Studio Sgura hanno voluto esplorare ciò che accade quanto tradizione e visione vanno nella stessa direzione: ripensare le strisce, preservandone pienamente il significato.

Un'iniziativa commerciale e di marketing per una maglia che verrà indossata subito dai giocatori in partita ma già disponibile sul mercato. Il design unisce passato e presente, tradizione ed evoluzione. Stessi colori, sempre bianconero: linee pulite, proporzioni misurate e una naturale sicurezza che definiscono una maglia capace di vivere tra il campo e la moda contemporanea, tra performance e lifestyle. A completare il look, il ritorno della maglia a maniche lunghe, una silhouette profondamente radicata nella cultura calcistica e reintrodotta con un’attitudine contemporanea.

Lo stile polo, realizzata in poliestere, dà comfort, struttura e carattere alla quarta maglia che si ispira proprio a trent'anni fa. In quella stagione ci fu un momento in cui la Juventus esplorò un’interpretazione orizzontale del suo iconico bianconero in un concept sperimentale mai utilizzato in gare ufficiali. Fu un'intuizione fugace, ma mai vista in una partita. Dal punto di vista commerciale invece si tratta di un nuovo capitolo di un percorso creativo che Juventus, Adidas e Giampaolo Sgura portano avanti da diversi anni.