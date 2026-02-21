Juventus-Como oggi in TV, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Juventus-Como apre la giornata odierna delle gare di Serie A valide per la 26a giornata. Si gioca alle 15:00 allo JStadium, con diretta per i soli abbonati, in esclusiva, su DAZN sia in TV sia per lo streaming.

I bianconeri di Spalletti si stanno leccando le ferite dopo i due KO consecutivi nelle ultime due trasferte: in campionato contro l'Inter, nel derby d'Italia delle polemiche, che ha portato con sé scorie che ancora non sono state scacciate. E che la Juve ha pagato mentalmente in Champions League con la pessima sconfitta contro il Galatasaray che rischia di compromettere seriamente l'approdo agli ottavi di finale. Una situazione complessa con cui si affronterà il Como di Fabregas ospite a Torino e reduce dal pareggio infrasettimanale contro il Milan. I lariani hanno cullato a lungo la possibilità della vittoria a San Siro per poi rimediare un comunque positivo 1-1, anche in questo caso non privo di polemica.

In classifica la Juventus è ancorata al 5° posto ad un solo punto dalla Zona Champions attualmente occupata dalla Roma, dopo aver frenato la propria rincorsa alle primissime posizioni. Il Como è poco dietro, al sesto posto con i lariani che hanno a loro volta raccolto pochissimi punti in queste ultime giornate di campionato.

Dove vedere Juventus-Como in diretta TV e streaming: l'orario della partita

Juventus-Como si gioca allo JStadium e sarà una partita in esclusiva trasmessa da DAZN per i soli suoi abbonati. In TV si può vedere con una Smart collegata a internet via cavo, wireless oppure con una console di gioco. In streaming con l'app dedicata oppure da desk sul sito dazn.it.

Juventus-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Luciano Spalletti tra squalifiche e infortuni deve fare la conta. In difesa non c'è Holm e molto probabilmente anche Bremer. Thuram e Locatelli per gli straordinari in mediana mentre Yildiz e Conceicao sono confermati sulla trequarti dietro a Openda. Il Como sarà senza Nico Paz, squalificato. Fabregas deve risolvere alcuni dubbi: Baturina favorito al posto dello spagnolo, mentre Kuhn e Rodriguez si giocano un posto con Vojvoda e Addai. In difesa ballottaggio tra Kempf e Diego Carlos, mentre Douvikas è confermato in avanti.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Openda. All. Spalletti

Como (4-2-3-1-): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Baturina, J.Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas