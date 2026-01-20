Perché Inter-Pisa si gioca di venerdì nonostante la Champions League: cosa ci sarà a San Siro

L’Inter scende in campo a San Siro martedì e venerdì, una data insolita per le squadre che giocano in Europa: è l’unica alternativa per non giocare contro il Pisa in campo neutro.

L'Inter dovrà fare gli straordinari in questa settimana scendendo in campo martedì sera contro l'Arsenal in Champions League e venerdì contro il Pisa a San Siro, una combinazione strana per una squadra che gioca le coppe europee: in genere l'anticipo di campionato è riservato a chi non ha giocato in settimana, ma questa volta saranno i nerazzurri ad andare in scena in una data insolita ma che rappresenta l'unica alternativa possibile per evitare di trasportare la sfida in campo neutro. La squadra di Chivu giocherà due partite molto ravvicinate perché da sabato 24 gennaio lo stadio passerà nelle mani del Cio che dovrà preparare la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

L'Inter in campo venerdì a causa delle Olimpiadi

Non c'erano molte strade percorribili per i nerazzurri che hanno accettato di anticipare la partita pur di restare a San Siro ed evitare di giocare in campo neutro, uno svantaggio per i tifosi di casa. Inter-Pisa si giocherà di venerdì perché è l'ultimo giorno in cui San Siro sarà libero, come da accordi stabiliti ormai mesi fa: lo stadio farà da cornice alla Cerimonia di inaugurazione dei Giochi del prossimo 6 febbraio e da sabato 24 gennaio passerà sotto la gestione del Cio che dovrà cominciare ad allestire i preparativi.

Come stabilito il Comitato Olimpico ha a disposizione due settimane di tempo per sistemare tutti i dettagli del grande evento che catturerà l'attenzione del mondo intero. È lo stesso motivo che ha portato lo spostamento di Milan-Como, con l'ipotesi di giocarla in Australia abbandonata dopo grandi discussioni. Pur di giocare a San Siro l'Inter ha accettato di giocare contro il Pisa venerdì, nonostante siano passati pochissimi giorni dalla partita contro l'Arsenal del martedì. Niente da fare invece per la Coppa Italia: il prossimo 4 febbraio i nerazzurri giocheranno i quarti di finale contro il Torino a Monza perché lo stadio sarà ancora occupato.