Perché il PSG può vendere Donnarumma dopo la sua miglior stagione: non vuole un altro “caso Mbappé”

Il Paris Saint-Germain potrebbe cedere Donnarumma dopo la sua miglior stagione per evitare di perderlo a zero. I motivi dietro una decisione che pesa sul futuro del portiere italiano.

Gianluigi Donnarumma è reduce dalla sua miglior stagione da quando è al Paris Saint-Germain, ma paradossalmente il suo futuro a Parigi è oggi più incerto che mai. Il club francese valuta concretamente la cessione del portiere italiano già in questa sessione di mercato, per evitare di perderlo a parametro zero nel 2026, come avvenuto con Kylian Mbappé. Una situazione che in casa PSG vogliono evitare a ogni costo.

Il rinnovo è in stallo da oltre un anno. Nessun progresso nelle trattative, che si sono arenate dopo lo storico trionfo in Champions League, nel quale Donnarumma è stato decisivo. A bloccare l'accordo è il nodo economico: Gigio chiede un ingaggio più alto, coerente con le sue prestazioni; il club ha risposto con un'offerta "variabile", legata al numero di presenze stagionali. Una proposta che il portiere non ha gradito.

Secondo L'Équipe, la distanza è rimasta immutata. Il PSG, per evitare un nuovo caso Mbappé, è pronto a vendere Donnarumma in estate. Anche perché il contratto scade nel giugno 2026 e il rischio è arrivare troppo tardi per monetizzare. Nel frattempo, la dirigenza ha già avviato i contatti per il possibile sostituto: Lucas Chevalier, 23enne del Lille, considerato uno dei profili più promettenti in Europa.

La pista Chevalier non è però semplice. Il portiere sarebbe favorevole al trasferimento a Parigi, ma il presidente del Lille Olivier Létang non ha rapporti con Luis Campos, il dirigente del PSG. Una tensione già emersa nel tentativo fallito di acquistare Leny Yoro, finito al Manchester Unites.

Donnarumma guadagna attualmente 850.000 euro lordi al mese, pari a circa 12 milioni di euro annui, e solo club inglesi possono pareggiare certe cifre. In particolare il Chelsea, che ha mostrato grande interesse. Juventus e Inter restano alla finestra, ma la Premier League è oggi la destinazione più probabile.

Il PSG aveva tentato di blindarlo dopo che alcuni media, prima del Mondiale per Club, avevano riportato una volontà di Donnarumma di trasferirsi in Inghilterra. Da lì la proposta di rinnovo, ma senza strappi. Ora, però, il tempo stringe. E le trattative si sono bloccate completamente, principalmente perché gli agenti del portiere italiano chiedevano un significativo aumento di stipendio.

Oggi la priorità del club è non arrivare impreparati a fine mercato, e soprattutto non ripetere l'errore commesso con Mbappé. La cessione di Donnarumma è uno scenario concreto, anche se doloroso. Una separazione che avrebbe poco a che fare con il campo, dove l'azzurro ha risposto con una stagione da leader, e tutto con un equilibrio interno che a Parigi non vogliono più compromettere.