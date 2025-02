Perché il Napoli si è sentito ‘quasi ricattato’ da Kvaratskhelia: poteva andare via a meno di 10 milioni

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Da diverse ore le parole di Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, continuano a risuonare nelle orecchie dei tifosi sulla cessione di Kvaratskhelia al PSG: "Abbiamo provato a sanare una situazione complicata: siamo stati costretti a fare questa cessione nel mese di gennaio, non siamo stati ricattati ma quasi". Perché il dirigente azzurro ha utilizzato quelle parole? Perché il Napoli avrebbe potuto perdere Kvara meno di 10 milioni di euro a luglio per l’articolo 17 del regolamento della FIFA per lo status e il trasferimento di giocatori.

Cosa dice questo articolo? Al quinto comma del IV capitolo, “Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club”, vengono delineate le disposizioni che si applicano se il contratto si conclude senza giusta causa: la regola prevede che ogni giocatore si possa svincolare, se ha firmato il contratto prima dei 28 anni, dopo tre anni dallo stesso (dopo i 28 anni il limite è ridotto a due).

Perché il Napoli si è sentito ‘quasi ricattato' da Kvaratskhelia: cosa dice l’articolo 17

Il Napoli avrebbe potuto perdere Kvaratskhelia per meno di 10 milioni di euro la prossima estate. Questo il motivo per cui Giovanni Manna nella conferenza stampa indetta dopo la chiusura del mercato ha parlato di ‘quasi ricatto' da parte del calciatore e del suo entourage. A riportare questa notizia è il quotidiano La Repubblica.

In quali circostanze si poteva verificare questa situazione? Secondo l’articolo 17 del regolamento della FIFA, dove al quinto comma del IV capitolo “Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club” vengono elencate le disposizioni che si applicano se il contratto si conclude senza giusta causa.

In che modo si applica l’articolo 17? Il giocatore comunica alla società la propria intenzione di liberarsi entro quindici giorni dall’ultima partita giocata con il club e ha il divieto di trasferirsi in una squadra dello stesso campionato nei dodici mesi successivi. Kvara avrebbe potuto usufruirne visto che il suo impegno col Napoli era a due anni e mezzo dalla scadenza, ovvero a giugno 2027, e quindi non era “ protetto” dalla possibilità di svincolarsi dietro il pagamento di un semplice indennizzo in maniera unilaterale, calcolato in base ad alcuni criteri oggettivi come l’ingaggio, l’età del calciatore stesso e il tempo rimanente alla scadenza del contratto.

Quanto avrebbe preso il Napoli se si fosse verificata questa situazione? Nel caso di Kvaratskhelia la cifra da pagare al club campano sarebbe stata inferiore ai 10 milioni di euro e per questo motivo la società partenopea ha evitato ‘conflitti' e ha deciso di trattare col il Paris Saint-Germain.

Calciatori liberati con l'articolo 17: i casi più famosi

Il primo caso fu quello di Andy Webster, ex difensore degli Hearts of Midlothian di Edimburgo che entrò in contrasto con la dirigenza e finì fuori rosa. Per la prima volta venne utilizzato l'articolo 17, che permette ad un calciatore sotto contratto da più di tre anni di svincolarsi, indipendentemente dalla durata del contratto stesso, previo congruo preavviso e con il pagamento di un indennizzo. Il calciatore trovò un accordo con il Wigan Athletic nell'agosto 2006 e lo comunicò ma gli Hearts provarono in tutti i modi a bloccare il trasferimento. Dopo diversi ricorsi, il TAS decise l'indennizzo dovuto agli scozzesi e la vicenda si chiuse dopo due anni.

Da allora molti altri giocatori si sono avvalsi dell'articolo 17: tra i casi più famosi ci sono Morgan De Sanctis, dall'Udinese al Siviglia; Matuzalem Francelino da Silva, dallo Shaktar Donetsk al Saragozza; Tony Silva, dal Lille al Trabzonspor; Gael Kakuta, dal Lens al Chelsea; e Phiippe Mexes, dall'Auxerre alla Roma.