Le foto della nazionale del Galles prima del fischio d'inizio delle partite contro Svizzera e Turchia agli Europei non sono passate inosservate. Perché la squadra s'è schierata in maniera asimmetrica? Non è la prima volta che accade, è dal 2016 che la selezione britannica è divenuta virale per la posizione che assume al momento dello scatto rituale, con i calciatori schierati in due file (l'una di giocatori in piedi e l'altra di accosciati) e sempre sistemati in maniera differente.

Cinque anni fa quell'escamotage che destò la curiosità dei tifosi e dei telespettatori accompagnò l'avventura nel torneo che vide la squadra di Gareth Bale fermarsi sulla soglia della finale. L'impresa contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo – che avrebbe conquistato il trofeo – non riuscì ma a partire da quell'estate il Galles ha attirato su di sé l'attenzione per la scelta bizzarra di presentarsi dinanzi agli obiettivi.

Lo hanno fatto di nuovo. La scena si è ripetuta ancora una volta nella gara giocata contro gli elvetici e terminata per 1-1 con gol di Embolo e Moore. Entrambe sono inserite nel girone A, assieme alla Nazionale italiana contro cui è in calendario il match del 20 giugno.

Perché il Galles fa foto di squadra asimmetriche? A spiegarlo è stato l'ex centrocampista Joe Ledley che ha ammesso come durante gli Europei del 2016 quel trucco venne messo in scena inizialmente per scherzo e poi, considerati i risultati positivi, ripetuto per scaramanzia. Aveva portato fortuna e decisero di continuare. "Non credo che riusciremo mai a farne una ordinata", disse divertito il calciatore.

La spiegazione rivelata dai calciatori. Jonny Williams, centrocampista del Cardiff e della nazionale, ha confermato quella rivelazione ribadendo come adesso schierarsi in campo in maniera inusuale sia diventato una sorta di scherzo per tutti i calciatori. "Adesso lo facciamo solo per divertimento ma non so fino a che punto possiamo andare avanti così a meno che non lasciamo Wayne Hennessey (il portiere alto quasi 2 metri, ndr) da solo alle spalle di tutti".