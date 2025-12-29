Perché il Barcellona vuole Vlahovic nonostante il campionato di basso profilo con la Juventus

L’attaccante serbo è sul taccuino del club blaugrana che deve trovare un’alternativa a Lewandowski, 37enne e in scadenza di contratto. Quali sono le ragioni dietro un’operazione del genere.

Perché il Barcellona ha preso seriamente in considerazione la possibilità di ingaggiare Dusan Vlahovic? La domanda sorge spontanea leggendo i media iberici: raccontano dell'affare che viene rimandato alla prossima estate nonostante il calciatore (in scadenza di contratto a Torino) sia libero già a gennaio di accordarsi con un nuovo club. La sua cessione è prevista per le prossime settimane? No, al massimo a giugno quando i blaugrana potranno prendere l'attaccante serbo a parametro zero, da svincolato (a meno di clamorosi accordi per il rinnovo).

Quattro buone ragioni del Barcellona per prendere Vlahovic

E com'è possibile che proprio il 25enne ex Viola sia così ambito dai catalani al netto di una stagione (quella attuale) poco proficua e dell'infortunio muscolare importante? Le ragioni che spingono i blaugrana ad avventurarsi in un'operazione del genere sono essenzialmente quattro:

Trovare un sostituto ai Robert Lewandowski. Il polacco è in scadenza nel 2026, ha 37 anni e occorre investire su una risorsa che abbia una prospettiva a lungo termine. E Vlahovic si profila come la soluzione migliore per il rapporto qualità/prezzo oltre ad aver accumulato anche abbastanza esperienza per piazzarsi in cima all'attacco di un club come il Barça.

Età e qualità fisiche. L'opzione Vlahovic è ritenuta opinabile sia per la stazza, che lo aiuta ad assolvere il ruolo di punta centrale integrando potenza, fiuto del gol, esperienza e velocità, sia per l'età anagrafica che lo rende appetibile per investimenti a lunga scadenza.

Occasione di mercato. Al Barcellona Vlahovic arriverebbe a parametro zero o anche a condizioni economiche vantaggiose qualora la Juve decidesse di cederlo a gennaio, per trarre ugualmente profitto da un giocatore che tra 6 mesi perderà a zero, e i catalani si muovessero in netto anticipo. Ma dovrebbero comunque aspettare per averlo pienamente a disposizione a causa dell'infortunio agli adduttori per superare (non sarà in campo prima di marzo) la lesione di alto grado alla coscia sinistra.

I limiti di cassa dei blaugrana. Le difficoltà finanziarie sono note: il Barcellona non può effettuare investimenti esorbitanti ma, nonostante la mannaia dei conti da raddrizzare, sa che prendere Vlahovic a determinate condizioni è un'opportunità rara per un attaccante di un certo livello.

La stagione altalenante del serbo alla Juventus

Finora Vlahovic ha avuto una stagione altalenante alla Juventus che, dopo averlo rilevato dalla Fiorentina per oltre 80 milioni di euro, si attendeva ben altro rendimento. In realtà, non è mai riuscito a entrare veramente nel cuore della ‘vecchia signora' alternando gare da titolare ad altre in cui è partito dalla panchina. Quest'anno, almeno fino a quando non si è fatto male, ha realizzato 8 gol (2 assist) in 20 incontri disputati tra Serie A (3), Champions (3) e Mondiale per Club (2). In totale da quando è a Torino (gennaio 2022) di reti ne ha realizzate 64 in 162 presenze ma è sempre rimasto in bilico, senza riuscire a trovare la dimensione migliore per sé.