Perché il Barcellona giocherà con la maglia bianca violando una vecchia regola non scritta Da quest’anno il Barcellona indosserà una seconda maglia bianca. Un sacrilegio per molti tifosi catalani. Perché il bianco è il colore del Real Madrid. Ma non è la prima volta che i blaugrana optano per questo colore.

A cura di Alessio Morra

Il Barcellona in questi ultimi due anni ha cambiato pelle. Prima è andato via Messi, poi è tornato a vincere con Xavi allenatore e con una squadra assai ringiovanita, non solo dal punto di vista dell'età. Nella prossima stagione i catalani non giocheranno al Camp Nou, che stanno rifacendo daccapo, e soprattutto giocheranno con la maglia bianca, un qualcosa che i tifosi più puri non avrebbero mai voluto più rivedere.

Naturalmente i colori sociali non sono cambiati, sono sempre gli stessi. Il Barcellona è blaugrana. Ma la seconda maglia da quest'anno sarà bianca, colore meraviglioso ma che rappresenta gli storici rivali del Real Madrid. Il Barcellona in bianco fa così storcere il naso a parecchi tifosi, soprattutto a quelli più giovani, che non hanno mai visto giocare con quel colore i catalani, che nel match americano con l'Arsenal (in programma nella notte tra il 26 e il 27 luglio) riannodano un filo che si era spezzato nel 1979.

Abbatte tabù il Barcellona che farà il proprio esordio stagionale giocando con una maglia bianca, una notizia enorme, a cui ne va aggiunta un'altra. Perché solo una volta, nel 1990, disputò la prima gara di una nuova annata senza gli amati colori blaugrana, in quel caso in una sfida in Giappone optò per il blu. Stavolta è diverso, perché la maglia sarà del colore degli odiati rivali che non faceva parte della famiglia azulgrana dal 7 marzo 1979 quando in Coppa delle Coppe il Barcellona optò per quella maglia contro l'Ipswich Town. Poi mai più fino a quest'anno. Una scelta fatta per rispettare una regola non scritta: mai indossare una maglia dello stesso colore del Real.

Leggi anche Quanto guadagna chi vince una tappa al Tour de France 2023: i premi per i ciclisti e per le maglie

Già nel 2019 lo sponsor tecnico, la Nike, propose il bianco. Il presidente dell'epoca Bartomeu disse no, perché tanti tifosi e tanti tifosi non avrebbero in alcun modo accettato. Ma ora al ponte di comando c'è Laporta e ora si è passati direttamente al bianco, assente dunque da 44 anni.

Bianco che era stato non solo cancellato ma sportivamente parlando ‘demonizzato' a causa del Madrid. La maglia sarà bianca, con rifiniture blaugrana all'estremità delle maniche. Il nome e il numero di ogni calciatore sarà in blu, così come blu saranno i pantaloncini.

In realtà, nonostante l'astio tra le parti, il bianco, pur rappresentando da sempre il Real Madrid, era stato usato dal Barcellona già all'inizio degli anni '50 quando giocava il mitico Ladislao Kubala, e in bianco giocarono nel 1959 contro il Milan in Coppa dei Campioni. E sempre in bianco con Cruyff capitano i blaugrana sfidarono l'Aston Villa. Da una squadra inglese all'altra, ora tocca all'Arsenal che a modo suo si troverà a partecipare a un match storico. Facile prevedere un mare di proteste e una sollevazione popolare, ma si andrà sicuramente avanti con il bianco.