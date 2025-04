Perché Fabregas può diventare il nuovo allenatore della Roma prendendo il posto di Ranieri

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Cesc Fabregas si è presentato al calcio italiano nel ruolo di allenatore portando alla ribalta una realtà come il Como che in poco tempo sembra essere già diventato una certezza nel campionato di Serie A. Il tecnico spagnolo ha convinto tutti facendo proporre alla sua squadra un gioco divertente, dinamico e imprevedibile che ha messo più volte in difficoltà diverse compagini top. L'Italia non è di certo rimasta indifferente di fronte alla sua gestione tecnica e anche per questo motivo nelle ultime ora la Roma avrebbe fatto un'accelerata su di lui per sostituire Ranieri.

L'attuale tecnico giallorosso ha più volte confermato pubblicamente di voler chiudere la sua carriera da allenatore ufficialmente al termine di questa stagione. Portare la Roma a sperare in un posto in Champions è già da considerarsi un'impresa per una squadra presa in zona retrocessione. E anche per questo vorrebbe lasciare il suo giocattolo perfetto in mani sicure. Secondo Sky i Friedkin, anche convinti da Ranieri, avrebbero già contattato Fabregas. Lo stesso allenatore di Testaccio potrebbe essere fondamentale nella trattativa. Como permettendo…

L'abbraccio tra Fabregas e Ranieri prima di Roma-Como.

Oltre al nome di Stefano Pioli, è infatti proprio Fabregas ad essere entrato di prepotenza nella lista degli allenatori che piacciono a Ranieri. Pioli era già stato contattato dai Friedkin dopo l'esonero De Rossi, ma aveva l'accordo con l'Al-Nassr. Ora i contatti sono stati allacciati con il tecnico spagnolo il quale però molto legato alla proprietà del Como e al progetto da portare avanti. La scelta di Fabregas, proposto da Ranieri ai Friedkin, potrebbe convincere la proprietà ad affondare il colpo proprio sull'attuale allenatore del Como. La garanzia sarebbe proprio Ranieri il quale vede nel suo gioco una sorta di proseguimento del suo progetto senza stravolgere troppo le dinamiche tecniche e tattiche della Roma attuale.

L'abbraccio tra Ranieri e Fabregas catturato dopo Como-Roma

Lo stesso attuale allenatore della Roma si era esposto pubblicamente dopo Roma-Como parlando proprio di Fabregas: "A Fabregas ho detto che raggiungerà livelli importantissimi – spiegò al termine della partita -. Un allenatore così giovane che fa giocare la squadra in questa maniera: è destinato ai top club". La reazione di Cesc in un abbraccio allo stesso Ranieri nella pancia dell'Olimpico: "Spero di diventare come te – e Ranieri ha risposto -. Non devi sperare nella mia carriera. Te lo dico con il cuore".