Perché Dele Alli non ha ancora giocato un minuto nel Como: Fabregas spiega il lavoro fatto su di lui Cesc Fabregas ha fatto chiarezza sulle condizioni di Dele Alli. In panchina contro la Roma potrebbe anche fare qualche minuto col Venezia. L’allenatore chiarisce: “Non è ancora pronto per giocare, farà panchina anche domani e poi vediamo”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

Dele Alli è arrivato a Como prima da spettatore e poi da calciatore. Uomo sicuramente d'esperienza in uno spogliatoio giovane ma molto talentuoso come quello della squadra allenata da Cesc Fabregas. Proprio l'allenatore spagnolo ha spinto per l'arrivo del centrocampista inglese reduce anche da un'esperienza in Turchia al Besiktas. Il trequasrtista ex Tottenham, che già da fine dicembre si allenava con il club, ha firmato un contratto di 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. Il calciatore classe 1996 ha convinto tutti e il club ha deciso di dargli una possibilità.

Una scommessa non di poco conto per lui che era svincolato da luglio dopo l'ultima avventura in Inghilterra all'Everton. Fino a questo momento però, a quasi due mesi dall'ufficialità, del centrocampista inglese neanche l'ombra. A Roma è andato in panchina ma contro il Venezia potrebbe anche fare il suo ingresso a gara in corso. Fabregas parla dell'ex Tottenham nella conferenza stampa della vigilia spiegando il lavoro specifico fatto per recuperarlo al meglio: "Lo dobbiamo guidare e prenderci cura di lui, per poi portarlo in campo nella migliore condizione possibile".

L'allenatore spagnolo non ha dunque escluso che possa esserci un ingresso in campo del centrocampista contro i lagunari anche se la partita rappresenta sicuramente uno snodo fondamentale per la salvezza di entrambe le squadre. "È una progressione la sua, è venuto in panchina a Roma. Non è ancora pronto per giocare, farà panchina anche domani e poi vediamo". La squadra di Di Francesco in più occasioni si è dimostrata una squadra organizzata, vogliosa e preparata ma carente in fase offensiva. Ci vorrà il miglior Como per batterla, anche con un Dele Alli in più magari.

L'ultima partita giocata da Dele Alli a livello professionistico

"Sta crescendo e sta facendo passi in avanti importanti – ha concluso l'allenatore del Como che ha poi aggiunto -. È una partita che dobbiamo vincere. Il Venezia è forte e temibile. Dobbiamo essere capaci di trovare la soluzione giusta, sempre con il nostro stile di gioco". L'ultima partita giocata da Dele Alli risale a quasi due anni fa. Per la precisione, il 26 febbraio 2023 con la maglia del Besiktas prima di un lungo infortunio e del successivo intervento chirurgico. Fabregas si è proposto per farlo rinascere sperando di aver fatto la mossa giusta.