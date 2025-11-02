Calcio
Perché Cristiano Ronaldo ha postato il motto della Juventus ricevendo milioni di like

Cristiano Ronaldo ha segnato il gol della vittoria per l’Al Nassr addirittura al 114° minuto: l’occasione perfetta per rispolverare il motto della sua vecchia Juventus…
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine

Minuto 114° del match di Saudi Pro League tra l'Al Nassr e l'Al Fayha, il punteggio è fermo sull'1-1, un risultato che non può andare bene ai padroni di casa, sempre più involati in vetta alla classifica. Il recupero concesso dall'arbitro è interminabile, quasi un tempo supplementare. C'è un contatto nell'area ospite giudicato falloso e l'arbitro concede il calcio di rigore per l'Al Nassr: tutto lo stadio, i compagni, gli avversari e i telespettatori sanno già chi lo tirerà. Sul dischetto va impavido Cristiano Ronaldo, che già aveva segnato il gol del pareggio dopo l'iniziale vantaggio dell'Al Fayha, e il 40enne portoghese non sbaglia. Vittoria in extremis e poi successivo post, sia su Instagram che su X, per celebrare l'impresa: "Fino alla fine!", scrive in inglese Ronaldo, riprendendo pari pari il motto della Juventus – in cui ha giocato per tre anni, dal 2018 al 2021 – e facendo il pieno di ‘like', che arrivano a milionate.

Cristiano Ronaldo, niente è cambiato dalla Juventus all'Al Nassr: è sempre "fino alla fine"

Ronaldo quel motto lo conosce bene, e non solo perché lo ha respirato alla Juve (dove ha vinto due Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane), ma perchè lui stesso lo incarnato per tutta la sua carriera: mai arrendersi, mai mollare. Finché ce n'è, finché arbitro fischia. Questo è il mantra dei fuoriclasse e vincere al 14° minuto di recupero è l'occasione perfetta per rispolverarlo e scriverlo a corredo della foto che lo ritrae nell'esultanza sfrenata assieme ai suoi tifosi.

Il tassametro continua a correre: 952 gol in carriera per CR7

Con la doppietta rifilata all'Al Fayha, il cinque volte Pallone d'Oro si è portato a 9 gol segnati nelle 10 partite disputate in questo avvio di stagione con l'Al Nassr, mentre il suo mostruoso bottino in carriera continua ad aumentare: adesso siamo a quota 152, arrivare a 1000 sembra sempre più una formalità per Cristiano, tenendo conto che il suo contratto appena rinnovato col club saudita scadrà nel giugno 2027 e che intanto sta continuando a segnare anche con la sua nazionale, con la quale è vicina la qualificazione ai Mondiali del prossimo anno.

Ronaldiourla fino alla fine, anche se a sentire lui una fine non sembra esserci… "Dico sempre che la longevità si raggiunge solo con la passione, e continuo a sentire quella passione. Che segni o meno, questa è la mia vita, e lo è sempre stata. Ecco perché voglio continuare a giocare finché le mie gambe me lo permetteranno".

