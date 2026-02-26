Perché Cristiano Ronaldo ha acquistato il 25% di una squadra in Spagna: strategia e sviluppo del brand

Cristiano Ronaldo investe in Spagna e acquista il 25% delle quote dell’Almería. Il fuoriclasse portoghese diventa azionista del club andaluso per rafforzare il suo percorso imprenditoriale nel calcio: un’operazione strategica tra visione futura, crescita sportiva e sviluppo del brand CR7.

Cristiano Ronaldo entra ufficialmente nel calcio spagnolo da protagonista fuori dal campo. Il fuoriclasse portoghese ha acquisito il 25% delle quote dell’UD Almería, segnando il suo primo investimento rilevante in un club della penisola iberica.

L’operazione è stata conclusa attraverso CR7 Sports Investments, nuova società collegata al gruppo imprenditoriale CR7 SA, e rappresenta un passo concreto nella strategia dell’attaccante di affiancare all’attività agonistica un ruolo sempre più attivo nella gestione sportiva. Attualmente protagonista con l’Al-Nassr, Ronaldo aveva già manifestato pubblicamente l’intenzione di entrare nella proprietà di una società calcistica per contribuire allo sviluppo strutturale del settore.

L’Almería, oggi terzo nella Segunda División (nota anche come Liga Hypermotion), è pienamente in corsa per la promozione nella massima serie. Il club andaluso considera l’ingresso del cinque volte Pallone d’Oro come l’inizio di una nuova fase, con l’obiettivo di rafforzare sia la prima squadra sia il vivaio.

In una dichiarazione ufficiale, Ronaldo ha spiegato di voler sostenere un progetto con basi solide e prospettive di crescita, sottolineando la volontà di collaborare con l’attuale dirigenza per accompagnare il club in un percorso di consolidamento e ambizione.

L’accordo arriva a un anno dall’acquisizione della società da parte di un gruppo di investimento saudita guidato da Mohamed Al Khereiji, figura già legata professionalmente a Ronaldo dai tempi del suo trasferimento in Arabia Saudita. I dettagli economici dell’operazione non sono stati resi noti, ma in Spagna l’investimento viene descritto come strategico, finalizzato a dare maggiore visibilità internazionale al club.

Intanto, sul campo, Ronaldo continua a fare la differenza: con l’Al-Nassr guida la corsa al titolo in Saudi Pro League e ha recentemente aggiornato il suo impressionante bottino personale, avvicinandosi sempre più alla soglia dei mille gol ufficiali in carriera. Una doppia sfida, dunque: leader in campo e ora anche imprenditore nel mondo del calcio.

Perché Cristiano Ronaldo ha acquistato il 25% dell'Almeria

Cristiano Ronaldo ha acquistato il 25% dell’Almería per motivi principalmente strategici e imprenditoriali, legati alla sua visione di lungo periodo nel mondo del calcio. Ecco le ragioni principali:

diversificazione e carriera post-calcio: Ronaldo sta costruendo da anni un impero imprenditoriale. Entrare nella proprietà di un club rappresenta un passo naturale verso il futuro, preparandosi a un ruolo da dirigente o investitore quando appenderà gli scarpini al chiodo;

Ronaldo sta costruendo da anni un impero imprenditoriale. Entrare nella proprietà di un club rappresenta un passo naturale verso il futuro, preparandosi a un ruolo da dirigente o investitore quando appenderà gli scarpini al chiodo; influenza nella gestione sportiva: ha più volte dichiarato di voler contribuire al calcio anche fuori dal campo. Acquisire una quota significativa gli permette di partecipare alle decisioni strategiche, dalla crescita del settore giovanile alla visione tecnica e commerciale del club;

ha più volte dichiarato di voler contribuire al calcio anche fuori dal campo. Acquisire una quota significativa gli permette di partecipare alle decisioni strategiche, dalla crescita del settore giovanile alla visione tecnica e commerciale del club; opportunità economica: l’Almería è in corsa per la promozione dalla Segunda División alla Liga: un eventuale salto di categoria aumenterebbe notevolmente il valore del club. L’investimento può quindi trasformarsi in un’importante operazione finanziaria;

l’Almería è in corsa per la promozione dalla Segunda División alla Liga: un eventuale salto di categoria aumenterebbe notevolmente il valore del club. L’investimento può quindi trasformarsi in un’importante operazione finanziaria; legame con il calcio spagnolo: dopo i suoi anni al Real Madrid, la Spagna resta un mercato che conosce profondamente. Tornarci come azionista significa mantenere un ponte aperto con uno dei campionati più importanti al mondo;

dopo i suoi anni al Real Madrid, la Spagna resta un mercato che conosce profondamente. Tornarci come azionista significa mantenere un ponte aperto con uno dei campionati più importanti al mondo; espansione del brand CR7: attraverso le sue società, Ronaldo punta ad ampliare il marchio CR7 anche nel settore della gestione sportiva. Essere socio di un club aumenta visibilità, relazioni internazionali e opportunità commerciali.

Si tratta di una vera e propria mossa imprenditoriale pensata per il presente e per il futuro.