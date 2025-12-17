Perché Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club si giocano nello stesso anno, e sempre col PSG

La Coppa Intercontinentale è stata ripristinata e si disputa, con la finale PSG-Flamengo, nello stesso anno dell’edizione ampliata del Mondiale per Club, che vide in finale sempre il PSG.

Un tempo le squadre che vincevano la Champions League e la Copa Libertadores davano vita alla Coppa Intercontinentale. Che un tempo si giocava con la doppia sfida, della formula andata e ritorno, poi in campo neutro, in Giappone. Fino al 2004 è stato così. Poi è cambiato tutto, due volte. La FIFA recentemente ha istituito nuovamente la Coppa Intercontinentale, dopo aver cambiato il format, il numero delle squadre, la durata e la cadenza del Mondiale per Club. Così quest'anno si disputano a distanza di pochi mesi entrambe le manifestazioni, che vedono sempre protagonista il Paris Saint Germain, e scontato non era. Ma quali sono le differenze tra l'Intercontinentale FIFA e il Mondiale per Club?

PSG ko nella finale del Mondiale per Club 2025

Si disputa oggi in Qatar la finale della Coppa Intercontinentale 2025, che giocheranno il Paris Saint Germain e il Flamengo. Il Paris pochi mesi fa, esattamente il 13 luglio, ha disputato la finale della prima edizione del Mondiale per Club, persa 3-0 con il Chelsea. Ma quali sono le differenze tra le due competizioni. Per capirlo bisogna fare un passo indietro.

Il Real Madrid celebra il trionfo in Coppa Intercontinentale 2024.

La storia della Coppa Intercontinentale

Nel 1960 viene istituita la Coppa Intercontinentale che prevedeva un incontro tra le vincitrici della Coppa dei Campioni, poi Champions League, e la Copa Libertadores. Prima con il format della sfida andata e ritorno. Nel 1980 diventa gara unica e resta così ininterrotto fino al 2004. L'Italia ha trionfato con Juventus, Inter e Milan.

La nascita del Mondiale per Club

Nel 2005 si cambia nasce ufficialmente il Mondiale per Club, dopo un'esperienza di cinque anni prima senza infamia né lode. Giocano le squadre che hanno vinto la Champions di ogni confederazione. In avvio non cambia nulla. Sempre Europa contro SudAmerica, nel 2010 l'Inter però in finale si trova il Mazembe, squadra africana. Un'intrusa al binomio classico si infila cinque volte tra il 2011 e il 2023, periodo nel quale vince sempre l'Europa, tranne che nel 2012 quando è il Corinthians a fare uno scherzetto al Chelsea.

Il ripristino dell'Intercontinentale e il nuovo Mondiale per Club

Nel 2022 la FIFA decide di allargare il Mondiale per Club, che cambia forma e pelle: diventa a cadenza quadriennale, si disputa d'estate e con 24 squadre, che diventano poi 32. La prima edizione si è disputata tra giugno e luglio scorso. Un anno dopo la FIFA stabilisce che quella del 2023 è l'ultima edizione del Mondiale per Club con le vincitrice delle Champions delle varie confederazioni.

Il PSG è stato sconfitto 3–0 dal Chelsea nella finale del Mondiale per Club 2025.

Ma per assegnare un trofeo a cadenza annuale dal 2024 viene ristabilita la Coppa Intercontinentale che vede una serie di partite a eliminazione fino alla finalissima tra la vincitrice della Champions League europea, e cioè il PSG quest'anno, e il Flamengo, che è dovuto passare dalle forche caudine per arrivare fino in Qatar.

Mentre la scorsa estate si è disputata la prima edizione del Mondiale per Club, vinta dal Chelsea sul PSG, battuto 3-0 nella finale di New York. Che il Paris sia finalista dell'Intercontinentale è la norma, ma è curioso che sia riuscito a disputare pure quella del nuovo Mondiale per Club. Non sarà una rarità, ma in ogni caso è un bel record.