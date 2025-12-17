PSG-Flamengo oggi in finale di Coppa Intercontinentale, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni

PSG-Flamengo è la finale di Coppa Intercontinentale 2025. L’incontro si disputerà oggi in Qatar e prenderà il via alle ore 18 italiane. La partita si potrà seguire gratis.

Il Paris Saint Germain vuole chiudere il 2025 con un altro trofeo. La squadra di Luis Enrique in Qatar affronterà nella finale di Coppa Intercontinentale, oggi, mercoledì 17 dicembre, il Flamengo, la squadra vincitrice, poche settimane fa della Copa Libertadores. La partita inizierà alle 18 ora italiana e si disputerà allo Stadio Ahmed bin-Ali, uno degli impianti che hanno ospitato le partite dei Mondiali 2022. Il PSG è ampiamente favorito, l'Europa da anni si aggiudica l'Intercontinentale, ma il Flamengo è squadra esperta ed è pronta a sorprendere.

Il Paris ha realizzato il triplete nella scorsa stagione. Ha vinto come di consueto, ormai, Ligue 1 e Coppa di Francia, poi si è aggiudicato soprattutto la Champions League, battendo 5-0 l'Inter in una finale indimenticabile. Mentre in estate in modo rocambolesco ha conquistato la Supercoppa Europea rimontando da 0-2 a 2-2 il Tottenham, poi piegato ai calci di rigori. Ora c'è la prova della Coppa Intercontinentale, rappresentata dal Flamengo.

La squadra di Rio de Janeiro, che ha in rosa Danilo, Alex Sandro e Jorginho, ha vinto nell'arco di pochi giorni la Libertadores e il campionato brasiliano e dopo aver festeggiato è volato dall'altra parte del mondo per superare due turni preliminari. Perché l'Intercontinentale prevede con questa nuova formula che la squadra europea, la vincitrice della Champions sia già in finale. Mentre l'altra finalista viene fuori da una serie di confronti. Il Flamengo ha eliminato il Cruz Azul (2-1) e il Pyramids (2-0) e si è guadagnato l'accesso alla finale.

Partita: PSG-Flamengo

Dove: Stadio Ahmed bin-Ali, Al Rayyan

Quando: mercoledì 17 dicembre 2025

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Streaming: DAZN

Competizione: Coppa Intercontinentale 2025, Finale

Dove vedere PSG-Flamengo in TV: il canale in diretta

DAZN manderà in onda la finale della Coppa Intercontinentale, che il PSG non ha mai vinto finora. Verrà trasmessa in modo gratuito. Ovviamente gli abbonati regolari potranno seguirla, ma potranno farlo anche coloro che invece non hanno sottoscritto l'abbonamento. La procedura è quella standard in questi casi. Serve registrarsi sul sito. Per vederla in TV c'è bisogno di una Smart TV, di una consolle di gioco (PlayStation o FireStick) o di un dispositivo FireStick TV o Chroomecast.

PSG-Flamengo dove vederla in diretta streaming: l'orario

In streaming la finale di Coppa Intercontinentale si potrà seguire anche solo su DAZN, sempre gratuitamente. Per farlo servirà una Smart TV, un tablet, un PC o uno smartphone. Telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin.

PSG-Flamengo, le probabili formazioni della finale di Coppa Intercontinentale

Infortunato Chevalier, in difesa ormai è fisso Zaire-Emery. I migliori dovrebbero esserci tutti, compreso Kvaratskhelia. Filipe Luis, giovane e già vincente allenatore, manderà in campo Jorginho, Danilo e Alex Sandro, oltre a Samuel Lino, ex dell'Atletico Madrid. Occhio a de Arrascaeta, spesso decisivo.

PSG (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola. All. Luis Enrique

Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Samuel Lino; Bruno Henrique. All. Filipe Luis