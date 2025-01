video suggerito

Perché Conceiçao ha distrutto una TV negli spogliatoi nell'intervallo di Inter-Milan in Supercoppa Sergio Conceiçao è stato protagonista di un curioso episodio durante l'intervallo di Inter-Milan in Supercoppa quando ha distrutto una tv negli spogliatoi. Al termine dei primi 45 minuti il tecnico rossonero era furibondo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sergio Conceiçao voleva fortemente la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad nel derby contro l'Inter. Il nuovo allenatore del Milan non ha avuto molto tempo per preparare prima la delicata semifinale contro la Juventus e poi la sfida contro i nerazzurri. L'ex tecnico del Porto ha così dovuto subito accelerare per provare a far assimilare ai suoi giocatori quanti più concetti tattici nel più breve tempo possibile. E così è stato, specie in occasione della partita contro la squadra di Simone Inzaghi che Conceiçao ha dovuto preparare tra mille difficoltà, soprattutto fisiche.

Diversi giocatori infatti erano acciaccati, con febbre e sintomi influenzali, compreso lo stesso allenatore portoghese che, come fatto intendere da Ibrahimovic nel suo discorso, era anche lui febbricitante. Proprio durante il suo discorso, il dirigente rossonero rende noto come Conceiçao avesse rotto un televisore a Riyad. Ma cosa è successo? Secondo il Corriere dello Sport tutto sarebbe nato da quel gol di Lautaro sul finire del primo tempo che avrebbe fatto letteralmente infuriare l'allenatore portoghese che ha poi sfogato la sua rabbia negli spogliatoi.

Sergio Conceiçao dà indicazioni al Milan durante la sfida contro l'Inter.

Conceiçao non riusciva a capacitarsi di come Dimarco fosse stato in grado di sorprendere la difesa del Milan su quella rimessa laterale da cui poi è arrivato il gol dell'argentino. Ebbene, evidentemente spiegando il perché di quell'errore, Conceiçao non si è controllato dando una forte manata alla tv che era posta nello spogliatoio dello stadio arabo. Di fatto il televisore è andato distrutto ma sicuramente il messaggio da inviare ai propri calciatori è passato. Con la sua grinta, anche eccessiva, Conceiçao è riuscito a far capire la sua voglia di vincere alla squadra.

Conceiçao dà indicazioni ai suoi giocatori.

Cos'è successo alla vigilia della partita: Conceiçao ha mostrato un video alla squadra

Aveva talmente voglia di centrare quel titolo proprio contro l'Inter che secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico avrebbe portato la squadra la sera prima della partita, alle ore 21:30 circa, in sala video per vedere alcuni spezzoni del film di Lautaro. Immagini che riguardavano il capitano dell'Inter, ma anche Barella, Calhanoglu e Bastoni. Insomma, un modo per caricare la squadra in un momento fondamentale del torneo e in un frangente in cui anche lo stesso Conceiçao sapeva di potersi giocare la grande occasione di alzare quel trofeo e prendersi subito il Milan.