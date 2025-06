video suggerito

Perché Chivu era stato scartato per l'Inter Under 23 e adesso viene scelto per la prima squadra Christian Chivu potrebbe diventare il nuovo allenatore dell'Inter al posto di Simone Inzaghi. L'allenatore che ha chiuso la stagione in Serie A salvando il Parma era stato indicato come favorito per guidare la squadra Under 23 dei nerazzurri in Serie C prima di essere scartato.

A cura di Fabrizio Rinelli

Christian Chivu rischia seriamente di diventare il nuovo allenatore dell'Inter. L'addio di Simone Inzaghi finito ufficialmente alla guida dell'Al Hilal in Arabia ha chiaramente spiazzato i nerazzurri che si stanno mostrano impreparati di fronte alla scelta del nuovo tecnico. Prima il "no" del Como a Fabregas poi il rifiuto di Vieira per rispetto della parola data al Genoa e ora la terza opzione che porta al nome dell'ex difensore nerazzurro. L'Inter non è proprio da considerare il passato per Chivu che aveva già allenato la Squadra Primavera.

Qui nel 2022 ha centrato lo Scudetto Primavera da allenatore facendosi notare sia dall'ambiente nerazzurro ma anche da altre squadre. Marotta e il club erano pronti ad affidargli la squadra Under 23 ai nastri di partenza per la prossima stagione di Serie C ma la chiamata del Parma qualche mese fa ha portato l'Inter a scartare questa ipotesi. Chivu accetta la Serie A e prende il posto di Fabio Pecchia mostrando anche un buon calcio e ottenendo ottimi risultati oltre alla salvezza. Forse anche per questo suo positivo impatto l'Inter è tornata sui suoi passi e ha pensato bene di affidargli la Prima Squadra.

Chivu in azione sulla panchina del Parma.

Un po' a grandi linee come successo con Andrea Pirlo alla Juventus che fu promosso a tecnico della prima squadra nel 2020 dopo essere stato annunciato come nuovo allenatore della squadra Under 23. In questo caso per Chivu non c'era stato alcun annuncio ma solo una normale "promozione" del suo percorso di crescita da allenatore che l'avrebbe fatto passare dalla Primavera all'Under 23 prima che Marotta decidesse di scartare questa ipotesi. La compagine nerazzurra che giocherà il prossimo anno nel campionato di Serie C infatti sarà quasi sicuramente affidata a Stefano Vecchia già tecnico delle giovanili dal 2014 al 2018.

Chivu era stato chiamato a Parma per sostituire l'esonerato Pecchia.

Chivu all'Inter darebbe il via a una rivoluzione tattica che rompe col passato

"Io i pensieri li faccio su tutto, non potrei mai dire no perché il progetto Under 23 è importante" aveva detto in un'intervista neanche così lontana Chivu a proposito della possibilità che l'Inter gli potesse affidare l'incarico nell'Under 23. Ora il presidente dell'Inter Marotta ha chiamato il Parma cercando di fermare l'allenatore romeno che ha un'opzione per il rinnovo con gli emiliani dopo averlo scartato solo poche settimane prima per guidare l'Under 23 in Serie C.

Marotta ha chiesto di non esercitare la clausola per poter andare dritto su di lui. Chivu ha convinto tutti con il suo Parma spumeggiante e l'impatto con la Serie A è stato dunque a dir poco convincente per l'Inter. Quella di Chivu sarebbe anche l'inizio di un nuovo progetto tattico che vedrebbe l'Inter abbandonare il 3-5-2 per passare al 4-3-3 marchio di fabbrica dell'allenatore rumeno proprio al Parma.