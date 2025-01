video suggerito

Perché Barcellona-Real Madrid può giocarsi a Wembley: lo stadio è occupato dai Rolling Stones I Roling Stones potrebbero costringere Barcellona e Real Madrid a spostare il Clasico a Londra: perché è nata l’idea di giocare la partita in programma a maggio all’estero. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per la prima volta nella storia il Clasico potrebbe non giocarsi in Spagna. Da tanto tempo i vertici della Liga spingono per far disputare una gara tra Barcellona e Real Madrid all'estero, possibilmente negli Stati Uniti per una questione di ritorno economico e di visibilità, ma questa volta per cause di forza maggiore lo scontro al vertice potrebbe finire addirittura in Inghilterra. Un caso rarissimo, eppure l'ipotesi di giocare la partita a Wembley è più viva che mai.

Secondo quanto riportato dal DailyMail lo stadio che ospita la nazionale inglese potrebbe fare da cornice allo scontro fra i due giganti spagnoli il prossimo 11 maggio (se il calendario non dovesse variare): la partita potrebbe essere decisiva per le sorti del campionato ma in questo momento il Barcellona non avrebbe a disposizione una sede idonea in cui ospitare i Blancos, una situazione che fa prendere corpo l'idea di trasferirsi altrove come da anni auspicano in Spagna. Ma a rendere ancora più surreale la vicenda è che questo cambio di stadio sarebbe causato da un concerto dei Rolling Stones che da poco hanno annunciato il loro nuovo tour europeo, una beffa per la squadra che lo scorso anno ha affrontato il Real Madrid proprio con il loro logo sulle magliette.

Barcellona-Real Madrid potrebbe trasferirsi a Wembley

Certo, l'atmosfera della Liga cozza con quella plumbea di Londra, ma per la prima volta in assoluto una partita del campionato spagnolo potrebbe giocarsi a Wembely. Sarebbe un Clasico in salsa inglese quello del prossimo 11 maggio, data in cui il Barcellona dovrebbe ospitare il Real Madrid nel suo stadio. Ma quale? Attualmente i balugrana giocano a Montjuic, dato che il Camp Nou è in fase di ristrutturazione: i catalani speravano di averlo a disposizione entro il mese di maggio, ma difficilmente il progetto da 1.5 miliardi di euro verrà finito entro quella data.

Leggi anche Perché Raphinha ha portato via la borsa medica durante le cure a Mbappé in Real Madrid-Barcellona

L'unica alternativa possibile è restare a Montjuic fino alla fine della stagione ma anche qui sorge un problema perché il contratto stipulato scade alla fine di aprile e potrebbe non essere possibile prolungarlo. Qui entrano in scena in Rolling Stones: l'impianto dello Stadio Olimpico in genere è utilizzato anche per concerti e altri eventi e proprio lì che la storica band capitanata da Mick Jagger dovrebbe aprire il loro tour europeo il 10 maggio per poi suonare nuovamente il giorno 14 secondo le date svelate dagli ultimi rumors.

Sarebbe dunque un problema ospitare tre eventi così importanti nel giro di pochissimi giorni e, siccome la concessione del Barcellona sarà già andata in scadenza per quella data, un rinnovo al momento appare molto difficile. A questo punto si aprono le porte per un Clasico giocato fuori dai confini spagnoli: al momento l'ipotesi più concreta è quella di Wembley, ma il Barcellona incrocia ancora le dita e spera di aver a disposizione il Camp Nou in una partita che sarà cruciale.