Perché anche Asllani può già tornare all’Inter dopo averlo prestato al Torino pochi mesi fa

Il Torino sta valutando la chiusura anticipata del prestito di Kristjan Asllani. Tra rendimento sotto le attese, cambio di dirigenza e precedenti recenti, l’Inter potrebbe ritrovarsi il centrocampista dopo appena sei mesi.

Dopo il rientro anticipato di Valentin Carboni, un altro giocatore di proprietà dell'Inter potrebbe cambiare di nuovo maglia a distanza di pochi mesi dal trasferimento. È il caso di Kristjan Asllani, passato al Torino nell'ultima estate con la formula del prestito oneroso da 1,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni di euro, esercitabile entro il 30 giugno 2026.

L'ipotesi che sta prendendo corpo in queste ore è quella di una rescissione anticipata dell'accordo, con il cartellino che tornerebbe immediatamente nelle mani dell'Inter. Una soluzione figlia di un rendimento che non ha convinto fino in fondo: 15 presenze complessive, zero gol, e un rigore sbagliato che ha pesato nel giudizio complessivo sul suo impatto in granata. Asllani non è riuscito a imporsi con continuità nelle gerarchie e la sua posizione è diventata sempre più marginale.

La decisione definitiva è attesa dopo la gara di campionato contro il Verona, ma i segnali sono già chiari: il centrocampista non rientra più nei piani tecnici del Torino. Non si tratta di una bocciatura episodica, ma di una valutazione strutturale maturata nelle ultime settimane.

A incidere è stato anche il cambio al vertice dell'area sportiva del club granata. Con il ritorno di Gianluca Petrachi, il Torino ha avviato una revisione profonda delle scelte estive della precedente gestione. Asllani rientra tra i profili che non vengono considerati centrali nel nuovo progetto, rendendo l'addio anticipato una possibilità concreta.

Dal lato Inter, lo scenario è già definito. In caso di rientro, Asllani non resterà a Milano: il centrocampo è in overbooking e anche il futuro di Davide Frattesi è ancora in bilico. Il piano nerazzurro sarebbe quello di rimettere subito il giocatore sul mercato, cercando una nuova sistemazione, probabilmente ancora in prestito.

Il precedente recente di Valentin Carboni, richiamato dopo pochi mesi dal Genoa, dimostra come l'Inter sia pronta a intervenire rapidamente quando un'operazione non produce i risultati attesi, anche se questa volta ad interrompere il prestito non sarebbero i nerazzurri bensì i piemontesi. Per Asllani il copione potrebbe essere lo stesso: sei mesi dopo l'addio, un nuovo giro di valigie, con l'obiettivo di trovare finalmente il contesto giusto per rilanciarsi.