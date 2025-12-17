Perché l’Inter ha deciso di riprendersi subito Valentin Carboni dopo averlo prestato al Genoa

"Ha un grande futuro, dobbiamo approfittarne, lo avevo visto nell'U20 ma è cresciuto molto". Erano state queste le parole di Lionel Messi su Valentin Carboni, suo connazionale argentino. Il centrocampista classe 2005 di proprietà dell'Inter era sceso in campo a giugno 2024 dal 1′ nell'amichevole di preparazione alla Copa America vinta dall'Argentina contro il Guatemala. Il giocatore, anche a seguito di queste parole, sembrava destinato a una grande carriera e l'Inter ha avuto cura di preservarlo per poi tenerlo pronto per l'ingresso in prima squadra il prima possibile.

Ma proprio quando si stava giocando lo scorso la sua grande possibilità in prestito al Marsiglia, ecco il grave infortunio al ginocchio capace di metterlo fuori dai giochi in Francia. La lunga riabilitazione e il ritorno in campo hanno portato l'Inter e Carboni a ripartire ancora dall'Italia, questa volta dal Genoa allenato da un vecchio amico dei nerazzurri come Vieira. Ma la sensazione è stata fin da subito quella che Carboni in Liguria non avrebbe trovato spazio. E nemmeno l'arrivo di De Rossi ha migliorato le cose. Ecco perché ora l'Inter si sta affrettando a interrompere tutto e pensare a un'altra strategia per l'argentino.

Valentin Carboni con la maglia dell’Argentina.

Per Carboni di fatto al Genoa soltanto 354 minuti giocati. Un bottino povero se si considera la qualità del giocatore e le aspettative che c'erano su di lui. L'Inter è una società amica del Genoa e viceversa e per questo proprio per via dei cordiali rapporti e non contenti della situazione, i nerazzurri hanno pensato di interrompere il prestito con i rossoblu per dirottare il giocatore altrove. L'accordo per l'interruzione del rapporto con Carboni al Genoa è vicino e l'argentino dovrebbe iniziare subito una nuova avventura. All'estero ha grandi estimatori ma l'Italia chiama.

In Serie A hanno chiesto subito informazioni Sassuolo e Parma pronte ad assicurarsi almeno per 6 mesi un giocatore che però partirebbe già con la condizione di dover trovare spazio. In questo momento i neroverdi sembrano essere sicuramente più in grado di poter garantire al giocatore maggiore minutaggio, anche in virtù dell'infortunio di Berardi. In Emilia forse il dubbio è che il modulo potrebbe penalizzare Carboni che mai come in questo momento ha bisogno di cambiare completamente il suo percorso e tornare ai livelli di qualche anno fa.