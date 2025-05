video suggerito

Perché allo stadio Maradona c'è già il palco della premiazione Scudetto prima di Napoli-Cagliari La Lega Serie A dovrà organizzare due premiazioni per lo Scudetto, una per il Napoli e l'altra per l'Inter: nel 2022 era successa la stessa cosa, con un doppio palco allestito a San Siro e al Mapei.

A cura di Ada Cotugno

Contro ogni tipo di scaramanzia al centro dello stadio Maradona è comparso il palco della Serie A sul quale si svolgerà tutta la premiazione per la vittoria dello Scudetto. Non è un segno premonitore in favore del Napoli e neanche una decisione troppo affrettata: il titolo di Campione d'Italia si giocherà all'ultima giornata e per questioni organizzative è necessario preparare per tempo tutti i dettagli per non farsi cogliere impreparati. Qualche tifoso è rimasto perplesso davanti alla fotografia del palco preparato per accogliere la squadra, quasi come se la società facesse le prove per un traguardo non ancora raggiunto.

In realtà è una prassi comune della Lega Serie A in situazioni come questa, dove non è possibile allestire tutto con largo anticipo. I materiali sono stati scaricati all'esterno dello stadio del Napoli per essere pronti qualora ci sarà la premiazione Scudetto, ma tutto il processo è stato messo in atto in maniera analoga anche allo stadio del Como che ospiterà l'Inter. Ci sono combinazioni che permetterebbero il sorpasso ai nerazzurri e dunque anche allo stadio Sinigaglia ci saranno gli stessi preparativi. La stessa situazione si era presentata tre anni fa, con Inter e Milan che si sono giocate lo Scudetto all'ultima giornata, con la vittoria dei rossoneri contro il Sassuolo.

La doppia festa Scudetto per Napoli e Inter

La foto è diventata virale fra i tifosi di Napoli e Inter, tra chi lotta con la scaramanzia e chi si è stupito della decisione della Lega di provare il palco della premiazione allo stadio Maradona, senza avere ancora nessun verdetto certo. In realtà sono soltanto prove che vengono organizzate negli stadi dove potrebbe essere vinto lo Scudetto: dato che si deciderà tutto all'ultima giornata non è possibile sapere dove verrà consegnato il trofeo, dunque verranno predisposti due palchi per essere pronti a ogni evenienza preparando una premiazione doppia, con due delegati dell'organizzazione che si divideranno fra i due stadi per consegnare la coppa al capitano.

Quello che è successo a Napoli quindi accadrà anche a Como, dove i nerazzurri potrebbero vincere il titolo. Pure in quel campo verrà provato tutto il necessario, così da avere un'organizzazione perfetta per poter svolgere la premiazione senza intoppi e soprattutto senza ritardi. La stessa scena si era vista nel 2022, quando Inter e Milan si sono giocate lo Scudetto all'ultima giornata: in quel caso le prove erano state fatte a San Siro e al Mapei Stadium, dove effettivamente i rossoneri hanno vinto il titolo. È un'eventualità prevista dalla Lega Serie A che anche in quell'occasione aveva spiegato come sarebbe avvenuta la premiazione, organizzata ovviamente in versione doppia: "La cerimonia di premiazione avverrà o al Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia, al termine dell’incontro Sassuolo – Milan, o allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, alla fine della gara Inter – Sampdoria. Tutti i giocatori e l’allenatore della squadra che si aggiudicherà lo scudetto saranno chiamati sul palco per ricevere la medaglia d’oro di Campione d’Italia, col capitano che salirà per ultimo per alzare il trofeo".

Doppia coppa per il titolo

La festa sarà sdoppiata, così da essere pronta in ogni caso, anche se inizialmente l'Inter non era d'accordo con questa decisione. I nerazzurri avevano chiesto di non preparare il palco, perché in caso di vittoria dello Scudetto avrebbero preferito organizzare la cerimonia di consegna a San Siro la domenica successiva: il Milan gioca sabato contro il Monza, dunque il giorno dopo lo stadio sarebbe stato a disposizione per ospitare la premiazione che sarebbe quindi avvenuta con un po' di ritardo. Ma poi la società ha cambiato idea lasciando inalterati i piani della Lega Serie A. Dunque anche a Como verrà provato il palco e ovviamente ci saranno anche due coppe a disposizione delle squadre da poter consegnare.