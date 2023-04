Perché Allegri non sarà in panchina per Lazio-Juventus di Serie A: al suo posto Landucci La Juventus contro la Lazio, nel posticipo della 29a Giornata di Serie A, non avrà in panchina il tecnico Massimiliano Allegri, rimasto a Torino. Al suo posto il vice Marco Landucci.

A cura di Alessio Morra

La Juventus sabato 8 aprile sarà di scena all'Olimpico dove affronterà la Lazio. Una partita molto importante per entrambe le squadre. Alla vigilia Allegri ha ribadito che i punti sul campo della sua Juve sono 59 e senza penalizzazione i bianconeri sarebbero al secondo posto, posizione occupata proprio dalla Lazio di Sarri. Ma la sfida tra Sarri e Allegri non ci sarà. Perché il tecnico livornese non viaggerà con la squadra e seguirà da casa la sfida che chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A.

Lazio-Juventus è davvero una sfida che può essere spartiacque per entrambe le squadre. Vincendola entrambe farebbero uno step molto importante. Allegri, però, marcherà visita e a causa di una sindrome influenzale non viaggerà con la squadra e lascerà, quantomeno in campo, le redini del comando al suo storico Marco Landucci, ex portiere, che da anni è al suo fianco e che quando si è trovato a dirigere la squadra, in precedenza per squalifiche di Allegri, ha quasi sempre vinto.

L'allenatore juventino comunque in mattinata si era presentato in conferenza stampa, aveva presentato l'incontro con la Lazio: "Loro hanno 54 punti, noi 59… quella contro la Lazio è uno scontro diretto per il secondo posto", ha parlato della rissa di Juventus-Inter ed ha fatto un in bocca al lupo a Silvio Berlusconi, che è stato il suo presidente ai tempi del Milan: "Prima di iniziare la conferenza stampa ci tenevo in modo particolare a fare un grosso in bocca al lupo al presidente Berlusconi. Gli mando un caloroso abbraccio con grande affetto sperando di rivederlo il prima possibile".

Non ci sarà così materialmente il confronto tra Sarri e Allegri che per tanti anni sono stati davvero dei grandi rivali, sia sul campo che fuori, anche se poi attestati di stima tra i due non sono mai mancati. Ci sarà comunque una sfida tutta toscana, perché Landucci è nato a Lucca.

Sarri e Allegri immortalati prima della partita di andata Juventus–Lazio (terminata 3–0).

Nella Juventus mancherà anche De Sciglio, che nelle intenzioni del tecnico bianconero, avrebbe dovuto giocare dal primo minuto. Si vedrà se toccherà ancora a Cuadrado o se verrà spostato Danilo sulla fascia, per provare a dare maggiore copertura su Zaccagni. In avanti Di Maria sarà al fianco di Vlahovic.