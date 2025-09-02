Calcio
Perché Akanji è un “genio” della matematica: le incredibili abilità del nuovo acquisto dell’Inter

Manuel Akanji è stato l’ultimo colpo di mercato dell’Inter. Il centrale svizzero, arrivato dal Manchester City, oltre a essere un calciatore di alto livello è anche un fenomeno nella matematica.
A cura di Alessio Morra
Manuel Akanji è l'ultimo colpo di mercato dell'Inter. Il calciatore svizzero arriva dal Manchester City e nello scacchiere nerazzurro tecnicamente prende il posto di Benjamin Pavard, che ha chiesto la cessione e si è accasato all'Olympique Marsiglia. Un rinforzo di lusso per Chivu, che accoglie un difensore esperto e vincente. Della carriera calcistica di Akanji si sa tutto, ma non molti forse sanno che il difensore è un genio della matematica.

Akanji fenomenale anche nei calcoli

Qualche anno fa, quando era ancora più giovane, Akanji fu ospite di una trasmissione televisiva svizzera e gli spettatori ebbero la possibilità di rivolgergli delle domande, calcoli matematici con numeri tra l'11 e il 99. Nell'arco di un secondo lo svizzero ha risposto a tutti i quesiti, pure quelli più difficili. Un fenomeno vero.

Il difficile quiz matematico con la tv inglese

Quando è sbarcato in Premier League, l'esperimento è stato ripetuto. Sky Sports lo ha intervistato e gli ha fatto un ulteriore quiz con calcoli piuttosto complicati, ma non per Akanji che con prontezza risponde esattamente a moltiplicazioni difficili. La prima domanda era: "23 x 42?", poi "93 x 60" e infine: "77 x 26". Sbalorditivo il centrale svizzero, che all'epoca confessò che a scuola vinceva tutte le gare di calcolo: "Sin da piccolo ho avuto una grande passione per i numeri. Mi preparavo. La mia insegnante organizzava delle gare e io vincevo sempre".

0 CONDIVISIONI
