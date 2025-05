video suggerito

Pepe Reina si ritira "È giunta l'ora". Chiuderà con Como-Inter poi farà l'allenatore L'ex portiere di Barcellona, Liverpool e Napoli ha annunciato in un'intervista l'addio al calcio giocato. Il portiere chiuderà con Como-Inter, dalla prossima stagione potrebbe fare l'allenatore.

A cura di Alessio Morra

Pepe Reina ha annunciato l'addio al calcio giocato. Il portiere spagnolo chiuderà la sua carriera con la partita Como-Inter. Reina ha avuto una carriera straordinaria, ha vinto i Mondiali e due Europei con la Spagna, ha difeso i pali anche di Liverpool e Napoli. Non lascerà il mondo del calcio, perché potrebbe molto probabilmente iniziare la carriera da allenatore.

Barcellona, Villarreal e Liverpool

Tutto finisce, la carriera da calciatore di Reina sta per finire. Di sicuro non avrà rimpianti lo spagnolo, che si ritira quasi alla soglia dei 43 anni. Perché Pepe Reina, figlio d'arte anche il papà è stato un forte portiere, ha avuto una carriera di altissimo livello, quasi 1000 partite giocate. Gli inizi con il Barcellona, parte da La Masia, gioca con la squadra ‘B' e per due stagioni è in forza al Barcellona, senza essere mai veramente titolare, passa al Villarreal, tre anni, prima di passare al Liverpool, voluto fortemente da Rafa Benitez. Otto stagioni con i Reds, tutte meravigliose. Per quattro campionati in fila non salta nemmeno una partita, ne disputa quasi 400.

Poi la Serie A con Napoli, Milan, Lazio e Como

Benitez lo vuole al Napoli, inizia così la sua avventura italiana, in realtà c'è un passaggio al Bayern, poi di nuovo Serie A, di nuovo il Napoli, diventa fondamentale per il bellissimo Napoli di Maurizio Sarri. Un anno e mezzo al Milan, una breve parentesi all'Aston Villa, prima di tornare in Italia, esattamente alla Lazio, dopo vive altre due stagioni con Simone Inzaghi. Il ritorno al Villarreal non è solo effetto nostalgia, poi il Como, voluto dall'ex compagno di nazionale Fabregas. Ora l'addio, ufficializzato in un'intervista a ‘Movistar'. Undici trofei, un Mondiale e due Europei, 36 presenze con la Spagna e per ben tre volte è stato il miglior portiere della Premier League.

La chiacchierata con la moglie e il futuro di Reina

Queste le parole a Movistar: "Ora è finita. Quella che è stata una carriera bellissima, una vita molto piena, sta per finire. Mi sento incredibilmente fortunato ripensando a tutto ciò che ho vissuto. L'inverno è stato duro. Qui in inverno fa molto freddo allenarsi. Ho cambiato ruolo a gennaio, quando hanno ingaggiato un altro portiere e mi sono ritrovato retrocesso. Così ho parlato con Yolanda (la moglie ndr.) e le ho detto: ‘Penso che sia ora‘. Ora cerco un progetto per il futuro". In Spagna rumors lo danno vicino alla panchina di una delle squadre giovanili del Villarreal.