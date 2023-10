Pellegrini risponde alle accuse di Corona, lo porterà in tribunale: “Devo tutelare la mia famiglia” Lorenzo Pellegrini ha risposto attraverso le proprie storie Instagram alle accuse rivolte nei suoi confronti da Dillinger News e da Fabrizio Corona.

A cura di Vito Lamorte

Lorenzo Pellegrini risponde alle accuse di Fabrizio Corona. Oggi la redazione di Dillinger News, guidata dall'ex fotografo dei Vip, ha accusato il capitano giallorosso di un presunto flirt extra-coniugale che sarebbe sfociato in denunce di stalking.

Corona, dopo il caso scommesse, aveva scritto: "Un notissimo calciatore, capitano di una squadra di serie A e simbolo della Nazionale Italiana è nei guai. Una escort lo ha denunciato cinque volte per stalking ed è stata richiesta l’attivazione del protocollo di codice rosso che tutela i casi più gravi e pericolosi".

Il capitano giallorosso ha replicato così sul suo profilo Instagram "Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l'articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto. Non voglio invece sprecare più di 3 secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia. Ora ho cose più importanti a cui pensare, visto che a breve nascerà il mio terzo figlio. Mi auguro che le Autorità competenti si attivino prontamente per tutelare le persone per bene".

Fabrizio Corona ha accusato il capitano della Roma di aver ricevuto cinque denunce (tre a Parma, una ad Avezzano e una a Roma) da aprile 2023 ad oggi da parte di una escort rumena. Lo studio legale a cui si è rivolta la ragazza avrebbe richiesto l'attivazione del codice rosso, ossia il protocollo he consente indagini in casi particolarmente gravi di violenza tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale.

Poche ore dopo la pubblicazione il calciatore della Roma e della Nazionale Italiana ha risposto e ha annunciato azioni legali nei confronti di Fabrizio Corona e di Dillinger News. Nelle scorse settimane il nome di Corona era tornato alla ribalta per le indiscrezioni, le anticipazioni e le esclusive sul ‘caso scommesse' come sulla vicenda di Fagioli o su Tonali e Zaniolo.