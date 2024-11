video suggerito

Pellegatti spoilera il futuro del Real, ha parlato con Ancelotti: “Il nuovo allenatore? Lo sanno tutti” Il giornalista Carlo Pellegatti svela i piani futuri del Real Madrid che avrebbe già scelto il sostituto di Ancelotti: “Ormai lo sanno tutti, è matematico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Carlo Ancelotti potrebbe realmente lasciare presto il Real Madrid nonostante gli enormi successi degli ultimi anni. L'indiscrezione di qualche giorno fa sempre continuare a prendere piede. Nonostante il contratto fino al 30 giugno 2026 infatti, ‘Re Carlo' lascerebbe le Merengues per via degli ultimi scarsi risultati che non starebbero soddisfando Florentino Perez specie dopo l'acquisto di Mbappé. La sconfitta in Champions contro il Milan ha dato forza maggiore a questa volontà e secondo il giornalista Carlo Pellegatti, lo scenario sarebbe già delineato.

Pellegatti conosce molto bene Ancelotti ed entrambi sono legati da un rapporto forte. In un'intervista rilasciata nel podcast di ‘Cronache di spogliatoio', il giornalista racconta di essersi incontrato con Ancelotti ("lui è sempre realista ai massimi livelli") e riferisce di alcuni movimenti che il Real avrebbe pensato di fare nell'immediato futuro e che riguardano proprio l'allenatore italiano. "A Madrid dei giornalisti mi dicevano che nel caso mandassero via Ancelotti che rischia con Perez, sarebbe pronto Arbeloa che è amico del figlio di Florentino Perez". Ma non è tutto, Pellegatti riferisce anche dell'imminente arrivo di Xabi Alonso sulla panchina delle Merengues.

Cita alcuni colleghi giornalisti Pellegatti quando parla di ciò che gli è stato riferito a Madrid in occasione della sfida che il Milan ha vinto qualche giorno fa in Champions al Bernabeu. "Dal 1 luglio l'allenatore, lo sanno tutti, sarà Xabi Alonso, è amico del presidente, ed è matematico". Ma non è tutto, anche il mercato dei calciatori sarebbe in forte fermento in casa Real secondo Pellegatti che svela in anteprima alcune trattative che sarebbero già pronte per essere chiuse: "Come terzino il prossimo anno o a gennaio, attenzione ad Alexander Arnold".

Il sogno Haaland con la cessione di Vinicius in Arabia

Oltre al terzino attualmente al Liverpool però, nella mente di Florentino Perez l'idea sarebbe quella di costruire un attacco stellare con Mbappé ed Erling Haaland. A proposito dell'attaccante norvegese del Manchester City ha detto: "A Madrid mi dicevano che potrebbero tentare di mandare Vinicius in Arabia e con quei soldi prendere Haaland" ha spiegato ancora Pellegatti che dunque apre alla possibilità di profondi scenari di cambiamento nel progetto tecnico del Real pronto ad affidarsi a Xabi Alonso in panchina con Alexander-Arnold e Haaland in più in rosa.