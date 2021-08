Pedro alla Lazio, è ufficiale: infranto un tabù che durava da quasi 40 anni La Lazio ha ufficializzato sui propri profili social l’ingaggio di Pedro. Dopo le visite mediche è arrivata la firma sul contratto per l’esterno offensivo spagnolo, che dunque lascia la Roma per restare nella Capitale. Prima di lui solo altri 6 giocatori si sono trasferiti direttamente dai giallorossi ai biancocelesti direttamente.

A cura di Marco Beltrami

Il grande salto è compiuto. Pedro passa da una sponda all'altra del Tevere e diventa un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste sui suoi profili social ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto esterno offensivo spagnolo, che dopo essere scaricato dalla Roma è pronto per la sua seconda avventura italiana. Svelato anche il nuovo numero di maglia di Pedro, pupillo di Sarri ai tempi del Chelsea: indosserà la casacca numero 9. È il settimo calciatore della storia a trasferirsi direttamente dalla Roma alla Lazio, l'ultimo precedente 40 anni fa.

Pedro è un nuovo giocatore della Lazio. Volto sorridente, maglia biancoceleste già indossata e sciarpa tra le mani per lo spagnolo che ha già dimenticato dunque il suo passato alla Roma. Trattativa molto veloce quella tra i due club, dopo che il calciatore era stato di fatto tagliato fuori da José Mourinho, intenzionato a non puntare su di lui per la sua prima stagione in giallorosso. Al contrario ha grande fiducia nelle sue qualità Maurizio Sarri, grande estimatore di Pedro, che ha avuto modo di conoscere al Chelsea e ha voluto fortemente alla sua corte in biancoceleste.

Nella sua avventura alla corte della Lazio, Pedro indosserà la maglia numero 9 rimasta senza padrone dalla stagione 2018/2019 quando ad indossarla fu Rossi. Un numero che lo spagnolo ha vestito solo in Nazionale nella stagione 2016/2017. La sua speranza è quella di non far rimpiangere i campioni che l'hanno indossata in passato come per esempio Chinaglia e Giordano. Un'opportunità importante per dimostrare tutto il suo valore e la sua esperienza dopo la deludente annata scorsa.

Pedro che ha trovato l'intesa sul contratto sulla base di una cifra compresa tra i due e i tre milioni di euro, è il settimo giocatore che nella storia del calcio italiano si è trasferito direttamente dalla Roma alla Lazio. In precedenza a cambiare maglia nella Capitale sono stati Ferraris, Petrelli, Cordova, De Nadai, Perrone e Astutillo Malgioglio. Il portiere si trasferì in biancoceleste ben 36 anni fa.