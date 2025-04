video suggerito

Pedri spiega cos'è accaduto prima del gol di Koundé in Barcellona-Real: "Non l'avrei mai immaginato" Pedri ha raccontato cos'è accaduto negli attimi precedenti al tiro decisivo di Koundé che ha regalato col suo gol la vittoria al Barcellona in Coppa del Re contro il Real Madrid: "Non l'avrei mai immaginato".

A cura di Fabrizio Rinelli

Barcellona-Real Madrid di Coppa del Re non è stata solo una partita, ma un insieme di emozioni incredibile racchiuse in più di 120 minuti di passione, gol e grande calcio. Un tributo a questo sport per una partita che sarà ricordata probabilmente ancora per moltissimo tempo. Lo sa bene Koundé autore del gol del definitivo 3-2 il quale, grazie anche a una disattenzione del Real Madrid, riesce a tirare da fuori area un pallone calciato di destro assolutamente imprendibile per Courtois. La sua conclusione ha lasciato senza parole i tifosi anche per l'esecuzione di tiro.

È il gol che vale la Coppa. Furbizia e anche un pizzico di concentrazione in più che non guasta mai per Kounde che riesce a leggere al meglio la traiettoria del passaggio anticipando l'avversario e mandando in rete un pallone pesantissimo per le sorti del match. I compagni di squadra sommergono Kounde in un lungo e caloroso abbraccio anche se poco prima della sua conclusione hanno dovuto esortarlo a tirare. L'ha spiegato Pedri al termine della partita sottolineando cosa sia accaduto poco attimi primi del destro vincente del giocatore: "Non l'avrei mai immaginato".

L'esultanza del Barcellona dopo il gol di Koundé.

Le parole di Pedro e Flick su Koundé

Nell'intervista post partita è stato proprio il talento spagnolo a parlare dei secondi immediatamente precedenti al gol di Koundé: "Quando Koundé ha ricevuto palla, tutti gli dicevano ‘Tira… Tira! – ha spiegato il giocatore che ha evidenziato come il francese sia stato spinto a calciare in porta di prima intenzione senza cercare ulteriori passaggi o spazi di manovra -. Non avrei mai immaginato che Jules segnasse da lì". E poi Pedri ha concluso con una battuta: "Ci stava nascondendo questa sua abilità – conclude ancora -. Il Barcellona è la squadra dei miei sogni."

Nel complesso dunque il gol di Koundé è stato visto dal Barcellona e dal suo allenatore come una sorta di ciliegina sulla torta. Agli occhi di Flick, è stata la ricompensa perfetta dopo una solida prestazione difensiva del francese. Il tecnico ha ribadito il suo punto di vista in conferenza stampa al termine della partita parlando proprio di quanto mostrato in campo dal difensore francese oltre al gol realizzato: "Koundé ha respinto due occasioni nei tempi supplementari e poi ha segnato il gol decisivo – ha sottolineato il tecnico del Barcellona -. Sono così felice per lui."