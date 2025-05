Pedri ripete il rituale del rigore col papà dopo ogni trionfo per non dimenticare una storia triste Pedri, stella del Barcellona, dopo ogni trionfo calcia un rigore con il papà in porta. Lo fa per non dimenticare una storia triste. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Il centrocampista del Barcellona ha confermato quella che è ormai diventata una vera e propria tradizione. Dopo la conclusione del campionato spagnolo e i festeggiamenti per la vittoria del titolo, il nazionale ha preso il pallone per battere un calcio di rigore.

Chi c’era di fronte, tra i pali? Non un compagno di squadra, ma suo padre, che ha vestito i panni del portiere. Dietro questa scena, che non è una novità, si nasconde una bellissima storia.

Pedri dopo il trionfo col Barcellona calcia un rigore con il papà in porta

Sotto gli occhi dei familiari e di alcuni amici, Pedri ha calciato dagli undici metri. Una conclusione volutamente non irresistibile, che è stata parata dal padre del calciatore, Fernando. In tuffo alla sua destra, il signor González López è riuscito a bloccare il tiro e subito dopo è stato celebrato come se avesse compiuto un’autentica impresa, tra abbracci e festeggiamenti.

Quello dell’ultimo titolo del Barça non è stato l’unico episodio di questo genere. In passato, padre e figlio si erano già sfidati dagli undici metri dopo il trionfo in Copa del Rey e, prima ancora, in occasione delle vittorie di Pedri con la nazionale spagnola. Un rituale che si ripete, dunque, ogni volta che il centrocampista conquista un traguardo importante.

Perché Pedri tira un rigore al papà: la storia

È un modo per celebrare Fernando, il padre, e la sua storia tutt’altro che semplice. Da giovane, sognava un futuro nel mondo del calcio. Le premesse c’erano tutte: giocava nella squadra locale del Tejina e sembrava avere il talento necessario per fare del pallone la propria vita. Ma la vita, spesso, riserva sorprese amare: la morte improvvisa del padre lo costrinse a lasciare il calcio per occuparsi dei suoi parenti e gestire l’azienda di famiglia, aiutando la madre e i fratelli. Addio ai sogni di gloria per Fernando, che oggi può gioire dei successi del figlio. Un figlio che, ad ogni trionfo, vuole regalargli un brivido e un’emozione, per non dimenticare mai da dove tutto è cominciato.