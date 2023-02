Pedri in mezzo ai tifosi, una ragazza gli passa furtivamente un biglietto: ora lo sa tutta la Spagna Il 20enne gioiello del Barcellona Pedri era impegnato in una sessione di foto e autografi con i tifosi, quando una ragazza gli ha passato di nascosto un bigliettino: non poteva pensare che un video stesse riprendendo tutto.

A cura di Paolo Fiorenza

Se sei un calciatore di successo e giochi nel Barcellona, le possibilità che una ragazza ti si proponga sfacciatamente sono elevatissime. Non è una supposizione da chiacchiericcio da bar, ma la constatazione di quello che in pochi mesi è accaduto in maniera pressoché identica a due giovani campioni della squadra blaugrana. Nel settembre scorso era toccato al 18enne Gavi trovarsi a firmare magliette e bandiere nello store ufficiale del Camp Nou in occasione del suo rinnovo di contratto, ricevendo da una ragazza un bigliettino sul quale c'era scritto con ogni probabilità il suo numero di telefono o contatto social.

In quella circostanza la vicenda era diventata virale dopo che un video aveva ripreso tutto ed era arrivato addirittura a 20 milioni di visualizzazioni, facendo della ragazza in questione – rimasta comunque anonima – la donna più famosa di Spagna in quel momento.

Adesso la vicenda si è riproposta pari pari con l'altro gioiello del centrocampo del Barcellona, il 20enne Pedri, che a sua volta si trovava impegnato in una sessione di autografi e foto in mezzo ai tifosi del club blaugrana. Il copione è andato in scena in maniera identica: una ragazza si è approcciata al calciatore, ma stavolta ha cercato di fare le cose in maniera più discreta di quella che si era proposta a Gavi. Nella folla ha passato furtivamente un bigliettino a Pedri, che lo ha preso e messo in tasca in maniera altrettanto clandestina.

Anche stavolta il video che ha ripreso la scena è diventato virale e in poche ore ha già raggiunto i 10 milioni di visualizzazioni. Stavolta tuttavia la storia ha avuto un seguito differente dal caso di Gavi, visto che la ragazza in questione è stata poi individuata via social.

Non solo infatti c'è un altro video che l'ha ripresa anche in viso mentre si faceva fotografare con Pedri, ma lei stessa – che si accredita come 18enne modella su Instagram – ha postato sul proprio profilo la foto scattata col calciatore, non immaginando tuttavia che in giro ci fosse anche il video del passaggio del bigliettino.

Inevitabile dunque l'identificazione della giovane, che peraltro nelle foto pubblicate in precedenza si accredita come grandissima tifosa di Gavi. Diciamo che se giocano nel centrocampo del Barcellona le vanno bene…