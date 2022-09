Gavi firma autografi, una ragazza gli passa un bigliettino: si propone davanti a tutti Il gesto voleva essere discreto, ma c’erano le telecamere: milioni di visualizzazioni per il video, la ragazza ora è la donna più famosa di tutta la Spagna…

A cura di Paolo Fiorenza

Il Barcellona è riuscito a blindare il suo giovanissimo gioiello Gavi, che assieme al quasi coetaneo Pedri è destinato a rinverdire i fasti del centrocampo blaugrana per molti anni a venire. Il 18enne ragazzo andaluso, titolare fisso dell'undici di Xavi e della nazionale spagnola, ha firmato ieri il rinnovo del contratto fino al 2026, con tanto di super clausola rescissoria da ben un miliardo di euro.

Del resto parliamo di un predestinato, che dopo aver fatto la trafila delle giovanili alla Masia dov'era arrivato nel 2015, un anno fa ha esordito a 17 anni in prima squadra, diventando rapidamente un pilastro della squadra. Il suo rinnovo era una priorità per il club di Laporta, che dopo aver sistemato tutti i problemi legati ai tesseramenti dei nuovi acquisti estivi ha potuto dedicarsi alla trattativa con l'entourage del ragazzo, arrivando a mettere nero su bianco in questi giorni.

L'importante momento è stato celebrato con un evento organizzato al Camp Nou nel pomeriggio di oggi, con accesso libero ai tifosi e sessione di autografi e foto nello store del Barcellona. Gavi è stato disponibile con tutti, firmando maglie e bandiere, scattando fotografie e non negandosi in nulla. Durante la sessione c'è stata una situazione che è stata immortalata dalle telecamere, diventando poi rapidamente virale. Una ragazza si è avvicinata al giocatore, gli ha consegnato una bandiera blaugrana da firmare e poi gli ha passato un bigliettino sul quale c'era scritto qualcosa. Una parola di stima, un suggerimento tattico o il suo numero di telefono? Tutto lascia pensare che la giovane si sia proposta al suo idolo, tesi che ben presto ha fatto il giro del mondo.

Un gesto fatto con discrezione dalla ragazza, col bigliettino incassato senza battere ciglio dal calciatore. E tuttavia, con milioni di visualizzazioni fatte registrare dal video, se la giovane tifosa sperava di passare inosservata, beh, non è andata esattamente così: in questo momento è la donna più famosa di tutta la Spagna…