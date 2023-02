Pazzesco rinnovo milionario di Haaland con la Nike: guadagnerà 20 volte in più di prima Erling Haaland ha trovato il ricchissimo accordo con Nike che ha sbaragliato la concorrenza di Puma e Adidas aumentando di 20 volte il compenso stagionale per vestire i piedi del campione norvegese. Adesso è il più pagato, dietro al solo Neymar.

A cura di Alessio Pediglieri

Erling Haaland guadagnerà 20 volte di più di quanto non abbia percepito fin qui dalla Nike, suo sponsor tecnico per le scarpe da gioco. E si parla di cifre astronomiche che lo proiettano tra i giocatori più pagati al mondo. L'accordo è stato definito nelle ultime ore dopo che il contratto precedente era da tempo scaduto e il campione norvegese aveva aperto alla possibiità di un'asta al rialzo che, ovviamente, ha portato i suoi frutti.

Vedere uno dei più prolifici attaccanti in circolazione (33 reti e 4 assist in 33 presenze stagionali) segnare i suoi gol con le tue scarpe ai piedi non ha prezzo, o quasi. Così deve aver pensati la Nike che ha fatto carte false per trovare un nuovo accordo con Haaland, aumentando ad oltre 20 volte la remunerazione a stagione corrisposta all'attaccante del Manchester City. E se fino a qualche giorno fa il contratto prevedeva emolumenti pari a 1 milione l'anno, ora si parla di ben 23 milioni di euro ogni 12 mesi.

Cifre stratosferiche che proiettano Haaland nel firmamento dei più pagati. Meglio di lui, il solo Neymar, brasiliano del PSG che di milioni ne intasca 25 ogni stagione, merito del suo accordo con la Puma. Dietro alla stella norvegese adesso si ritrovano altri campionissimi che hanno sempre ottenuto contratti stupefacenti per scegliere con quale marca segnare i propri gol: Cristiano Ronaldo, oggi al Al-Nassr, e Kylian Mbappè (al PSG) – anche loro con la Nike – rimangono dietro ad Haaland in questa speciale classifica, così come Leo Messi e le sue Adidas (sempre nel PSG). Una mossa decisamente vincente da parte di Haaland che aveva chiuso il proprio precedente accordo con la Nike lo scorso 31 dicembre 2022 decidendo di non rinnovare subito.

Da quel momento fino ad oggi tra le migliori aziende sportive si è scatenata una vera e propria asta che ha visto la Nike riuscire a strappare un rinnovo a cifre pazzesche rispetto al precedente, sbaragliando la concorrenza. Anche quella di Puma che è di fatto lo sponsor tecnico del Manchester City appena sottoscritto nel 2019 per cifre astronomiche (oltre 650 milioni globali), ma Nike ha legami con Erling Haaland da quando ha 14 anni: un sodalizio che si è riconfermato e che adesso ricopre il 22enne di Leeds d'oro.