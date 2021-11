Payet colpito da un oggetto alla testa, sospesa Lione-Marsiglia Lione-Marsiglia è stata sospesa per un brutto episodio capitato a Payet: il calciatore dell’Olympique è stato colpito da un oggetto lanciato dalle tribune mentre batteva un calcio d’angolo.

Una bottiglia di acqua lanciata dalle tribune ha colpito il calciatore del Marsiglia, Payet. È come aver ricevuto una sassata in faccia, per fortuna del calciatore (divenuto bersaglio della follia dei sostenitori avversari) quell'oggetto che lo ha centrato sulla guancia sinistra non gli ha procurato danni. Se l'è cavata con un po' di dolore, acciaccato e se quel questo non ha avuto conseguenze peggiori è solo perché in quel contenitore di plastica, aperto, c'era del liquido e non è stato centrato alla nuca.

L'ennesimo brutto episodio che mette il calcio francese sotto i riflettori in negativo e per le intemperanze dei tifosi. Era già successo a Nizza, sempre con protagonista Payet, allora ci fu addirittura l'invasione di campo dei tifosi rossoneri. La scena si è ripetuta anche nella sfida tra il Lione e il Marsiglia. L'arbitro non ha potuto far altro che sospendere la gara.

(in aggiornamento)