Calcio
video suggerito
video suggerito

Pavard disastroso al Marsiglia, un autogol e due errori gravi in tre giorni: è costretto a scusarsi

Le ultime due partite di Pavard sono state pessime: è stato protagonista in negativo delle sconfitte contro Sporting e Lens ed è finito al centro della polemica in Francia.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Ada Cotugno
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'avventura di Benjamin Pavard al Marsiglia ha preso una piega pessima, con una settimana da incubo che gli si è appena chiusa alle spalle. L'ex difensore dell'Inter è stato per distacco il peggio nella partita di Champions League persa contro lo Sporting e si è sfortunatamente ripetuto anche in campionato con il Lens: sulla sconfitta pesa enormemente un suo autogol, l'ultimo atto che ha fatto scattare la protesta fra i suoi tifosi.

Il difensore è al centro della polemica per il suo scarso rendimento, in contrapposizione a quanto fatto all'inizio della stagione che invece sembrava promettere bene. De Zerbi gli ha dato piena fiducia ma nel giro della settimana tutto si è sgretolato. Il francese si è scusato pubblicamente per le ultime due partite che lo hanno portato a battere un record negativo perché da vent'anni nessun difensore del Marsiglia aveva commesso errori così gravi in una sola partita.

Immagine

Pavard chiede scusa ai tifosi

Il dato è veramente clamoroso: contro il Lens il francese ha prima causato un calcio di rigore e poi ha suggellato la sconfitta del suo Marsiglia con un autogol, due errori gravissimi che seguono quelli commessi nella partita di Champions League dove è stato davvero pessimo. La discrepanza dai tempi dell'Inter è abissale e nessuno in Francia si sarebbe mai aspettato due gare di un livello così basso. I tifosi sono indignati e Pavard ha chiesto scusa con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Leggi anche
Yamal in Kings League nel suo giorno libero dal Barcellona: è costretto ad entrare in campo

Sa bene di aver toccato il fondo: "Ho commesso degli errori e me ne assumo tutta la responsabilità. Quando indossi questa maglietta devi essere impeccabile e io non lo sono stato. Vi prometto che darò tutto per recuperare la tua fiducia e onorare questa maglia. Grazie per il vostro sostegno, anche nei momenti difficili". Il bilancio al Marsiglia fin qui non gli sorride e gli ultimi 180 minuti sono stati davvero deludenti, una tendenza che vuole invertire subito per continuare a essere titolare.

Calcio
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tennis
Sinner trionfa a Vienna: Jannik batte al terzo set Zverev in una finale bellissima
Sinner con de Minaur ha capito come provano a fargli male adesso: "Ma non voglio dirlo"
Sinner non accetta il richiamo dell'arbitro, prima gioca e poi si arrabbia: rarità a Vienna
Vespa elenca i motivi per cui Sinner prova disaffezione per l’Italia: “Serve altro?”
Tre tennisti si ritirano uno dietro l'altro: la giornata folle e incredibile del torneo di Basilea
Il tabellone del torneo 1000 di Parigi, il sorteggio: Sinner pronto alla sfida con Alcaraz
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views